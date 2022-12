La COSOTA que logró espantar a Esperanza Gómez en escena sexual

En ese año, la colombiana pasó por Santiago de Chile para presentar su espectáculo de Cabaret, y le contó a Radio ADN algunos de sus secretos más curiosos por los que ha pasado en esa industria.

Durante la entrevista, que se realizaba también vía streaming, un usuario de Twitter le preguntaba que si alguna vez le había tocado una coestrella que estuviera tan bien dotado que ella hubiese preferido huir, Esperanza le respondió que sí y le contó sobre la vez en que quiso decir no, pero por el contrato le tocó hacerla.

“La primera vez que vi una tan grande le dije al productor 'yo no puedo, esa cosa no me cabe, eso está muy grande', pero no me dejaron huir porque yo ya me había firmado el documento en el que me comprometía y después de eso es muy difícil decir no. A la larga, la experiencia fue buena”, confesó.

Al finalizar la entrevista, Gómez tocó el tema de la penetración anal y explicó porqué aún no se le ha medido, pese a que sus seguidores se lo han reclamado.

“No lo hemos hecho, no porque no quiera o no me guste el sexo anal, sino porque la industria no quiere pagar la cifra que estoy pidiendo, entonces si no me lo pagan no lo voy a hacer”, aclaró.