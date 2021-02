La enfermera Verónica Machado es la primera vacunada en Colombia contra el COVID-19

La jefe de enfermeras UCI del Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Machado, fue la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Colombia.

“Para mí es un orgullo, un honor que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún sigue acá, entonces me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo”, dijo la mujer antes de recibir la inmunización.

El presidente Iván Duque viajó a Sincelejo desde tempranas horas del día en compañía de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y expresó su satisfacción por iniciar el Plan de Vacunación en el país.

Con la aplicación de la primera vacuna contra el covid-19 a Verónica Machado, enfermera jefe de la UCI del Hospital de Sincelejo, Sucre, marcamos un hito, porque iniciamos la batalla definitiva contra esta pandemia e iniciamos la reactivación segura en nuestro país. #YoMeVacuno pic.twitter.com/y7Vjt2zPb9 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 17, 2021

“En este proceso se han dicho mezquindades, noticias falsas. Verónica Machado es el símbolo de esos héroes que han luchado contra esta pandemia”, dijo el mandatario.