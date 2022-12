La quinceañera Rubí se lanza como CANTANTE y fans la comparan con SELENA

Recuerdas a la famosa Rubí, la quinceañera que viralizó a través de redes sociales su fiesta de 15 años en la que recibió reglaos de políticos, artistas, empresarios, entre otros.

Ahora, con el éxito de su original y multitudinaria fiesta, la adolescente decidió lanzarse como cantante a través de su cuenta de Face.

En el video que publicó en su perfil aparece un adelanto de su nueva canción ‘Soy aquella’. Al momento el video tiene más de 43 mil reproducciones.

Lo curiosos es que sus fans quedaron encantados que hasta se atrevieron a compararla con Selena ‘Me recordaste a Selena Quintanilla, me gusta la rola, me gusta tu proyecto’, dijo un usuario de Facebook.