“¿Me habéis sacado dormida en vivo?” La broma más graciosa de la TV española

Un programa español llamado ‘La Tarde aquí y ahora’ al que acuden personas en búsqueda de pareja captó el momento en que una de las participantes se quedó dormida.





Eloisa, de unos 65 años, no pudo evitar dormirse en directo después de escuchar 20 minutos a los otros invitados. El presentador aprovechó para jugarle una broma y decía a su público: “No nos podemos reír. Esto sucede más de lo que nos creemos, porque mucha gente no duerme la noche anterior".





"Cabe la posibilidad de despertarla... O no. Mejor quitamos las luces, vámonos todos", dijo y así fue.





El presentador llamó a su copresentadora, quien sería la encargada de despertarla. Ella lo hizo y lo primero que preguntó Eloisa, un poco alterada, fue: “¿Me habéis sacado dormida en televisión?”.





La mujer explicó que tuvo que tomarse una pastilla porque el día anterior no había podido dormir.