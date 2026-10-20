¿Dónde está María Alejandra Solano? Modelo bogotana viajó por trabajo y desapareció de repente

La búsqueda de María Alejandra Molina Solano, una modelo bogotana de 27 años, mantiene en alerta a sus familiares, quienes perdieron contacto con ella después de que viajara a Cali para cumplir unos compromisos laborales. Desde el domingo 11 de octubre no han conseguido comunicarse con la joven y solicitan ayuda para conocer su paradero.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, María Alejandra llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre. Su viaje estaría relacionado con un trabajo como modelo de protocolo en actividades de marketing, una oportunidad laboral sobre la que alcanzó a compartir algunos detalles con su familia.

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En un principio, la comunicación transcurrió con normalidad. Sin embargo, con el paso de los días, los mensajes dejaron de tener respuesta y la preocupación aumentó. Ahora, sus familiares buscan reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita localizarla.



El último mensaje que recibió su hermana

Natalia, hermana de María Alejandra, contó que mantuvo comunicación con ella durante los primeros días de su estadía. La joven le habría enviado una fotografía del aviso de ingreso a la ciudad y le comentó que esperaría hasta las 3:00 de la tarde para registrarse en el hotel donde tenía previsto hospedarse.



Los contactos continuaron hasta el domingo 11 de octubre, cuando Natalia recibió el último mensaje de su hermana, cerca de las 6:00 de la tarde.

Después de ese intercambio, intentó comunicarse nuevamente con ella, pero no obtuvo respuesta. Según el relato familiar, el lunes los mensajes ya no llegaban al celular de María Alejandra.

Desde entonces, sus allegados no han conseguido establecer contacto con la joven. La situación ha despertado preocupación, pues tampoco cuentan con información clara sobre sus actividades más recientes ni sobre las personas con las que habría estado trabajando.

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La diferencia entre Cali y Medellín que preocupa a la familia

Uno de los detalles que los familiares buscan aclarar tiene que ver con los destinos que María Alejandra habría mencionado antes de perderse la comunicación.

Según Natalia, la joven le dijo a su madre que viajaría a Medellín por motivos laborales. Sin embargo, a su hermana le aseguró que se encontraba en Cali, ciudad a la que habría llegado para cumplir los compromisos relacionados con su trabajo como modelo de protocolo.

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Esta diferencia en la información ha llevado a sus allegados a solicitar que se revisen los detalles del viaje y se establezca cuál era el itinerario previsto por la joven.

La familia también manifestó que no tiene información precisa sobre las personas o empresas con las que María Alejandra estaría trabajando. Por esa razón, considera importante reconstruir los contactos laborales que pudo tener antes de que dejaran de recibir noticias suyas.

Hasta el momento, los datos compartidos por sus allegados no permiten establecer qué ocurrió después del último mensaje ni confirmar dónde se encontraba la joven cuando se perdió la comunicación.

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¿Tienes información sobre el paradero de María Alejandra?

Si tienes información sobre María Alejandra Molina Solano, comunícate al 312 390 5927, número indicado en el aviso de búsqueda. A la familia Molina Solano, le expresamos nuestra solidaridad y el deseo de que María Alejandra pueda regresar sana y salva a casa.

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La familia solicita apoyo para que la información sobre su búsqueda llegue a más personas. Comparte esta publicación y ayuda a difundir sus datos de manera responsable. Cualquier información relevante debe ser comunicada a las autoridades, evitando rumores o versiones sin verificar.