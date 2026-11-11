Drástico cambio en Colpensiones que impactará a afiliados por orden presidencial

Si cotizas para tu pensión o ya formas parte del sistema de protección a la vejez en Colombia, debes prestar atención a esta notificación.

Colpensiones comenzó a informar a millones de sus afiliados sobre un proceso de transformación institucional.

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Esta decisión atiende a una orden directa emitida el pasado 27 de octubre por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, orientada a fortalecer los procesos técnicos, operativos y jurídicos de la entidad pública.



La gestión se encuentra bajo el liderazgo de Beatriz Eugenia Vélez, quien cumplió su primer mes en la presidencia de la administradora de pensiones.



Vélez asumió el cargo con la consigna de ejecutar una recuperación institucional centrada en corregir deficiencias administrativas y respaldar la transparencia en el manejo de los fondos del Estado.

¿Qué cambios anunció Colpensiones por orden del gobierno de Abelardo De La Espriella?

Para cumplir con la instrucción de la Presidencia de la República, la dirección de la entidad confirmó que se revisan absolutamente todos los procedimientos internos con el propósito de garantizar celeridad, eficiencia y transparencia.

El enfoque operativo busca asegurar una atención digna a los usuarios y velar por el pago oportuno de las mesadas pensionales en el país.

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La presidenta de Colpensiones explicó que la entidad se sumó a la iniciativa gubernamental denominada "Patria Milagro", asumiendo el compromiso de responder a la confianza ciudadana mediante una ejecución técnica rigurosa.

Además, la funcionaria señaló que este proceso contempla la corrección de fallas heredadas de la administración del expresidente Gustavo Petro.

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En términos de cobertura, Colpensiones registra actualmente a más de 7,2 millones de afiliados. Dentro de ese grupo, tres millones corresponden a cotizantes activos, al tiempo que 1,9 millones son pensionados que reciben mes a mes su pensión (específicamente 1.952.368 personas beneficiadas).

Adicionalmente, el recaudo acumulado de la entidad asciende a 2,02 billones de pesos. Con este balance, la reorganización busca adaptar la infraestructura de la entidad frente a los retos operativos de los próximos años.

¿A quiénes afecta el traslado a Colpensiones y a partir de qué fecha aplica?

El marco de esta reestructuración se vincula al cumplimiento de la reforma pensional aprobada durante la gestión del expresidente Gustavo Petro. Según lo establecido en dicha normativa, a partir del 1 de abril de 2027 Colpensiones recibirá a millones de trabajadores que pasarán a realizar sus aportes en el régimen público.

Para saber cómo influye este ajuste en tu situación laboral, debes revisar tu nivel de ingresos mensuales:

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Cotizantes de hasta 2,3 salarios mínimos: Las personas que devenguen ingresos iguales o inferiores a 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) aportarán en su totalidad al régimen público administrado por Colpensiones.

Cotizantes con ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos: Quienes perciban montos por encima de ese tope cotizarán el tramo inicial de 2,3 SMLMV en Colpensiones. El excedente de su salario se destinará a un fondo privado.

Las administradoras privadas de fondos de pensión recibieron la denominación formal de Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). Dentro de estas entidades privadas se encuentran administradoras como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

Frente a este calendario, Colpensiones avanza en la simplificación de sus trámites de afiliación y cotización para que la transición estipulada para abril de 2027 se desarrolle de forma fluida y sin contratiempos administrativos para los cotizantes.