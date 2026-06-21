Resultados elecciones en vivo: LINK para ver conteo de Registraduría

Este domingo 21 de junio, Colombia se moviliza para elegir al próximo presidente de la República en la segunda vuelta presidencial de 2026.

Los puestos de votación abrieron sus puertas a las 8:00 a. m. y el ambiente electoral se siente en cada rincón del territorio nacional y en el exterior.

EN VIVO de resultados de elecciones presidenciales 2026

Para entender la importancia de la jornada que vives hoy, es necesario recordar que esta elección definitiva es el resultado de lo ocurrido el pasado 31 de mayo, fecha en la que se llevó a cabo la primera vuelta presidencial.

En esa ocasión, Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría con más de 10,3 millones de votos, mientras que Iván Cepeda se consolidó en el segundo lugar con más de 9,6 millones.

Al ser los dos candidatos con mayor votación, ambos se enfrentan hoy en este duelo final para decidir quién ocupará la Casa de Nariño.

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El ganador gobernará el país durante los próximos cuatro años, extendiendo su mandato hasta el año 2030.

Esta elección representa un choque de visiones opuestas para el futuro de la nación: un triunfo de Abelardo de la Espriella significaría un giro hacia la derecha, mientras que una victoria de Iván Cepeda representaría la continuidad de la izquierda en el poder.

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Para este proceso histórico, se espera que participen gran parte de los más de 41,4 millones de colombianos que están habilitados para votar tanto en el territorio nacional como en el exterior.

¿A qué hora se conocerán los resultados oficiales de la segunda vuelta?

Si estás ansioso por saber quién será el nuevo mandatario, debes estar muy pendiente del reloj. Las urnas cerrarán oficialmente a las 4:00 p. m..

A partir de ese momento, los jurados de votación iniciarán el proceso de conteo de votos en las mesas y comenzará la transmisión del preconteo de la Registraduría.

