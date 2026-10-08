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La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Mujer murió tras ser arrollada por dos jóvenes en motocicleta en Medellín

VIDEO: Mujer murió tras ser arrollada por dos jóvenes en motocicleta en Medellín

La mujer fue arrollada mientras cruzaba una avenida en Medellín. En las imágenes se observa a un joven conduciendo la motocicleta involucrada en el accidente.

Captura de cámara de seguridad que registra el momento del trágico accidente donde una mujer murió arrollada por motociclistas en Medellín.
Imagen de cámara de seguridad que muestra la zona del trágico accidente en el que una mujer perdió la vida en Medellín.
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

En el sector de La Milagrosa, en Medellín, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de Gloria Elena Osorio, una mujer de 70 años. El caso es investigado por las autoridades.

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El momento del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente las imágenes fueron compartidas en redes sociales, donde generaron múltiples reacciones debido a la gravedad del hecho.

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¿Cómo murió Gloria Osorio?

Según informó El Colombiano, Gloria Osorio regresaba de asistir a su habitual clase de gimnasia cuando intentó cruzar una vía en el sector de La Milagrosa. En ese momento, fue arrollada por una motocicleta, según se observa en las imágenes de la cámara de seguridad.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la motocicleta habría sido conducida por un adolescente de 15 años, quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años.

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La fuerza del impacto provocó graves lesiones a la mujer, quien falleció como consecuencia del accidente. Ante lo ocurrido, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, se pronunció a través de su cuenta de X y expresó: “Acompañaremos a la familia de la víctima”.

Además, señaló que el caso no quedará en la impunidad y explicó que al conductor se le impuso un comparendo por no contar con licencia de conducción y por incumplir los elementos de seguridad exigidos. La motocicleta, entre tanto, fue trasladada a los patios.

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Por otro lado, comenzaron a circular versiones entre habitantes del sector sobre los dos adolescentes. Según informó el medio, algunos residentes los señalaron de estar presuntamente relacionados con un hurto y con la participación en piques ilegales en la zona.

Estas versiones son materia de investigación y no constituyen por sí mismas una confirmación de responsabilidad.

Las cifras de movilidad en Medellín

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El caso de Gloria Osorio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de seguridad vial que enfrenta Medellín durante 2026, especialmente por la cantidad de víctimas mortales en siniestros de tránsito.

Puedes leer: Dolorosa coincidencia: bus arrolla a motociclista y su papá lo reconoce al bajarse

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Los peatones se encuentran entre los actores viales más vulnerables. Según las cifras citadas en el reporte, más de 61 peatones han perdido la vida en lo que va del año.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad registra más de 18.800 siniestros viales acumulados durante 2026, cifra que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior.

Entre los factores asociados a los siniestros viales se encuentran el exceso de velocidad y las conductas imprudentes, además del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en algunos casos.

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