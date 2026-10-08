VIDEO: Mujer murió tras ser arrollada por dos jóvenes en motocicleta en Medellín

En el sector de La Milagrosa, en Medellín, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de Gloria Elena Osorio, una mujer de 70 años. El caso es investigado por las autoridades.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente las imágenes fueron compartidas en redes sociales, donde generaron múltiples reacciones debido a la gravedad del hecho.

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¿Cómo murió Gloria Osorio?

Según informó El Colombiano, Gloria Osorio regresaba de asistir a su habitual clase de gimnasia cuando intentó cruzar una vía en el sector de La Milagrosa. En ese momento, fue arrollada por una motocicleta, según se observa en las imágenes de la cámara de seguridad.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la motocicleta habría sido conducida por un adolescente de 15 años, quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años.

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La fuerza del impacto provocó graves lesiones a la mujer, quien falleció como consecuencia del accidente. Ante lo ocurrido, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, se pronunció a través de su cuenta de X y expresó: “Acompañaremos a la familia de la víctima”.

Además, señaló que el caso no quedará en la impunidad y explicó que al conductor se le impuso un comparendo por no contar con licencia de conducción y por incumplir los elementos de seguridad exigidos. La motocicleta, entre tanto, fue trasladada a los patios.

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Por otro lado, comenzaron a circular versiones entre habitantes del sector sobre los dos adolescentes. Según informó el medio, algunos residentes los señalaron de estar presuntamente relacionados con un hurto y con la participación en piques ilegales en la zona.

Estas versiones son materia de investigación y no constituyen por sí mismas una confirmación de responsabilidad.

🔴 La Alcaldía de Medellín activa protocolos tras siniestro vial que dejó una mujer de 70 años fallecida en La Milagrosa La Alcaldía de #Medellín lamenta el fallecimiento de una mujer de 70 años, ocurrido tras un siniestro vial registrado en el sector de La Milagrosa. Según la información preliminar, en el hecho estaría involucrada una motocicleta en la que se movilizaban dos menores de edad, de 15 y 16 años. Las autoridades investigan las circunstancias del caso, entre ellas la conducción sin licencia y el presunto exceso de velocidad. Luego del siniestro, varias personas agredieron a los menores de edad e incendiaron la motocicleta. La Policía intervino para proteger su integridad y trasladarlos a un centro asistencial. Los agentes de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Judicial activaron los protocolos correspondientes para recopilar información y establecer las responsabilidades conforme a la ley. #DenunciasAntioquia — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 7, 2026

Las cifras de movilidad en Medellín

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El caso de Gloria Osorio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de seguridad vial que enfrenta Medellín durante 2026, especialmente por la cantidad de víctimas mortales en siniestros de tránsito.

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Los peatones se encuentran entre los actores viales más vulnerables. Según las cifras citadas en el reporte, más de 61 peatones han perdido la vida en lo que va del año.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad registra más de 18.800 siniestros viales acumulados durante 2026, cifra que representa un incremento frente al mismo periodo del año anterior.

Entre los factores asociados a los siniestros viales se encuentran el exceso de velocidad y las conductas imprudentes, además del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en algunos casos.

🇨🇴 | Una abuela murió tras ser embestida por una motocicleta que conducían menores de edad en el sector La Milagrosa de Medellín. Una turba agredió a los jóvenes e incineró el vehículo; las autoridades intervinieron y adelantan las investigaciones. https://t.co/d6MrI4KYkD — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 8, 2026