Martha Liliana Ruiz dio por muerto a su primer amor y ahora se CASARÁ con él

La fotografía de ese amor, data de 1979. Marta Lucía Ramírez la guardó con recelo sin imaginarse que 40 años después, se casaría con él.

La actriz contó en La Red que conoció a Alex Petersen cuando tenía 15 años en Anaco Vanezuela. Fue amor a primera vista, pero diferentes circunstancias los separaron.

El joven se fue a Estados Unidos y fue dado por muerto. Solo décadas después, la actriz

se enteró que había un error en aquella lista de fallecidos.

A través de redes sociales, los tortolitos se reencontraron y el pasado 31 de diciembre, Petersen le pidió matrimonio.

Este relato es digno para una novela, para un libro o película… pero por ahora, ellos escriben su propia historia.

