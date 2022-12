Con unas palabras cargadas de perdón y honestidad, Sara Uribe contó detalles de un regalo que recibió de Guarín hace varios meses.

Publicidad

La presentadora, cansada de falsos rumores, decidió aclarar que uno de sus accesorios se lo regaló el futbolista.

Según Uribe, dicho obsequio no significa nada para ella. "Esto me lo dieron hace mucho rato, se lo perdono, no tenemos rencor, lo llevo en el corazón", puntualizó.