Sin tapujos: Bad Bunny reveló la practica intima que realiza para liberar el estrés

El cantante puertorriqueño de reguetón Benito Antonio Martínez, más conocido como 'Bad Bunny' se ha convertido en todo un ícono de la cultura pop, no sólo por sus creaciones musicales sino por su manera de expresarse a través de su imagen y la moda. Y es que si algo nos ha dejado claro el 'conejo malo' es que no le teme al riesgo, a la experimentación, ni mucho menos a expresar con claridad lo piensa y siente.

Es por eso que el interprete de canciones como "Yonaguni", "Callaita", y "Si veo a tu mamá", logra siempre robarse la atención de todos sus seguidores. De hecho así sucedió durante una trasmisión de Twitch en la que el artista se encontraba jugando contra el reconocido español Ibai Llanos, en la que en medio de la dinámica Bad Bunny exclamó: "Mámame el bicho cabrón", luego de hacer una anotación para su equipo.

Fue ahí entonces cuando Ibai aprovechó para montarle conversación al 'Conejo Malo' preguntándole acerca de qué solía a hacer en esos momentos en los que lo atacaba la ansiedad y le generaba estrés.

Pues resulta que contrario a lo que Llanos llegó a pensar, al creer que Benito se extendería y continuaría la conversación, este fue bastante claro y conciso con su sensata respuesta.

"Me halo una paja, me halo una paja", dijo Bad Bunny sin dudarlo lo más mínimo; por lo que Ibai no puede aguantar la risa y como para seguirle la caña le dijo que él por su parte se hacía dos.

Breve tutorial para afrontar el estrés. pic.twitter.com/X4rcZudnai — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2022