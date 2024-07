Periodista español arremete contra arbitraje en final Colombia Vs Argentina

La final de laCopa América 2024, disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, no solo dejó a Argentina como bicampeona tras vencer a Colombia 1-0, sino también una serie de polémicas y acusaciones que han sacudido al mundo del fútbol. El periodista Edu Aguirre, conocido por su participación en el programa español ‘El Chiringuito’, expresó su desacuerdo con las decisiones arbitrales que, según él, favorecieron a la Albiceleste.

En un encendido comentario durante el programa, Aguirre no dudó en calificar una de las decisiones del árbitro como incorrecta, sugiriendo que a Colombia no se le permitió competir en igualdad de condiciones. “¡Eso es penalti! Le dan una patada en el muslo. Pero bueno, por favor, le da una patada [...]. No les van a dejar, a Colombia no les van a dejar. No se va a atrever a pitarlo. El camino más fácil, siempre”, declaró con visible molestia.

Además de sus declaraciones en televisión, Aguirre llevó su indignación a las redes sociales, donde felicitó a Colombia "por pelear contra todo", en clara referencia a las decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron al equipo sudamericano. Incluso sugirió la posibilidad de un amaño para favorecer a Argentina, insinuando que había intereses para asegurar la victoria del equipo liderado por Lionel Messi.

Millonada para Colombia por subcampeonato de la Copa América

Publicidad

En el aspecto financiero, la Conmebol destinó un total de 72 millones de dólares en premios para los equipos participantes del torneo. Cada selección aseguró 2 millones de dólares por su presencia en la fase de grupos, y otros 2 millones por avanzar a cuartos de final. Los equipos que jugaron por el tercer puesto disputaron un premio de 5 millones de dólares para el ganador y 4 millones para el perdedor. El campeón recibió un premio adicional de 16 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevó 7 millones de dólares.

Este contexto económico añade una capa de tensión adicional a las polémicas arbitrales. Los incentivos financieros para avanzar en el torneo son significativos, lo que subraya la importancia de una competencia justa y transparente. Mientras los aficionados celebran o lamentan los resultados, las discusiones sobre la justicia en el deporte continúan, marcando una Copa América que será recordada tanto por sus logros deportivos como por las controversias que la rodearon.

Publicidad

Hija de James rompe en llanto tras victoria de Colombia