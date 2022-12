Presentadora de televisión confesó que perdió BEBÉ de Ricky Martin

En una entrevista para el programa ‘Historias Engarzadas’, Rebeca de Alba habló de cómo conoció al puertorriqueño y cómo fue esta relación que sucedió luego de que el artista saliera de la agrupación Menudo.

“Ricky Martin vino al DF. Recuerdo que cada año me tocaba conducir el Festival OTI de la canción y él estaba allí con su pelo largo y su arracada. Yo mencioné las personalidades que había entre el público, uno ellos, él. Cuando terminé la conducción se acercó a mi camerino a darme las gracias, y desde ese día comenzamos a ser amigos”, contó.

Además, confesó que estuvo embarazada del cantante, pero perdió al bebé.

“Más que querer intentamos tener un hijo, hacíamos la tarea, pues ni modo que venga de la cigüeña. Tuvimos una pérdida, íbamos a ser papás y no se dio, y no es ninguna tragedia ni nada terrible, ni se acaba el mundo, por eso cuando la gente ataca ésta relación, no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”

Finalmente, sostuvo que accedió a hablar del tema no por crear fama, sino porque cree que fue algo muy bonito lo que vivieron.

“No sé si él, su gente o su mánager vean este programa, pero es importante que quede claro que cuando yo hablo de él no es para que tenga rating un programa, lo hago porque fue una historia de amor que vale la pena”, concluyó.

