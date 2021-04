Proponen IVA a servicios públicos y que quienes ganen más de 2.400.000 declaren renta

El Ministerio de Hacienda presentará este jueves el proyecto de ley ‘Solidaridad Sostenible’ ante el Congreso de la República que busca, según ellos, atender los efectos generados por la pandemia del coronavirus mediante ajustes en los impuestos, que irá desde el IVA a productos como el café hasta impuestos en las pensiones.

Para lograr esto, el Gobierno propone que los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y gas queden excluidos del IVA para estratos 1, 2 y 3. Mientras que las personas de estrato 4, 5 y 6 si tendrían que pagar un IVA del 19 % por los servicios públicos.

Asimismo, plantea que el impuesto de renta lo paguen a partir del año 2022 todas las personas que ganen 2’420.000 pesos mensuales en adelante. Pero eso no es todo, a partir del 2023 también deberían pagar empleados con sueldos desde 1’694.000 pesos mensuales.

Además, las personas pensionadas que reciban más de 4’800.000 pesos también comenzarían a pagar impuestos.

La entidad también dice que productos como leche, queso, huevos, tomates, carnes, pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes), lechuga y zanahorias estarán excluidos del IVA. No obstante, productos como el café, azúcar y sal no serán exceptuados, ya que para el Gobierno estos no son indispensables.

Finalmente, el documento también plantea sustituir el impuesto a vehículos automores por un impuesto nacional a vehículos, que estará relacionado con el valor comercial y la contaminación que producen. Allí estarían incluidas las bicicletas.

La reforma tributaria sería presentada este jueves ante el Congreso, pero hasta la OCDE considera que, tal y como está planteada, no tiene oportunidades de pasar, teniendo en cuenta la cercanía que hay a las elecciones presidenciales del 2022.