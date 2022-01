Qué es la flurona, la enfermedad relacionada con el COVID-19 y la gripe

En los últimos días, ha surgido un nuevo término en relación con el COVID-19, una infección simultánea de coronavirus y virus de la gripe, algo que no tiene por qué ser ni extraordinario ni necesariamente más grave, según expertos.

El microbiólogo José Antonio López Guerrero, director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó qué es la flurona, un término que surge de la combinación de las palabras “flu” (gripe) y "coronavirus".

La enfermedad, detectada en Israel a una mujer embarazada, no vacunada y prácticamente sin sintomatología, es una infección mixta causada por coronavirus y el virus de la gripe, según indica.

El experto además explicó que la enfermedad no es necesariamente más grave: "Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente; de hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas", contó a EFE.

López Guerrero aconsejó a las personas protegerse con tapabocas, distanciamiento, higiene, evitar estar en espacios mal ventilados, y, por supuesto, la vacunación, que es ahora prioritaria contra el coronavirus.