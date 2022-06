“Respete mi fe y opción de vida”: Alberto Linero se enfurece con activista cristiano por tema LGBTI

Un tenso momento se vivió en medio de una entrevista de Blu Radio cuando el activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón, trató de “curita” a Alberto Linero mientras argumentaba que “el evangelio puede cambiar a las personas LGBTI”.

El momento se dio durante una entrevista en que la mesa de trabajo dialogaba con el activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón, quien recusó al representante Mauricio Toro por ser homosexual y hacer parte de la discusión del proyecto de ley que busca prohibir las terapias de “conversión”.

En medio de sus argumentos, Silva expresó que “personas (LGBTI) que han querido suicidarse llegan a nuestras iglesias pidiendo ayuda y piden que por favor oremos por ellos y no los maltratamos o torturamos, como dice este proyecto de ley”.

Agregó que “hay un caso nacional que fue Nerú, lo pudo hacer, pero la comunidad diversa (LGBTI) lo trató de traidor de género”.

Inmediatamente expresó que “El poder del evangelio sirve y funciona, así a usted no le guste y así el curita que ustedes tienen allá nos trate de homófobos”.

Su expresión desató la molestia de Alberto Linero quien le pidió respeto: “A mí no me dice curita, sea respetuoso; yo a usted no le he dicho nada ni lo conozco, ni sé quién es”.

El reclamo de Linero se da mientras Jonathan Silva repite “excurita”, ante lo que Linero le replica insistiendo que respete ya que “yo nunca lo he mencionado a usted” y agrega: “Respete mi fe y mi opción de vida”.

El activista cristiano responde refiriéndose al progresismo, por lo que Alberto responde: “yo no soy progresista ni no progresista, yo soy un tipo respetuoso y no acepto que usted haga estigmatización conmigo”.

Por último Linero le pide a Jonathan Silva que “así como habla del evangelio sea amoroso y compasivo con los demás, porque si no, yo no creo en su evangelio”.

Cabe recordar que el representante a la Cámara Mauricio Toro, quien presentó ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir las llamadas "terapias de conversión", fue recusado este martes por su orientación sexual señalando un "conflicto de intereses".

La recusación presentada por un ciudadano contra Toro argumenta que la ley establece como conflicto de interés "una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista".