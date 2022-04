Revelan las últimas palabras que dijo Freddy Rincón antes de morir: "Me voy"

Harold Saa era una de los mejores amigos de Freddy Rincón y era muy normal verlos juntos algunos fines de semana, ya que el exjugador iba a su casa para pasar un rato divertido.

La noche antes de que Freddy tuviera el accidente no fue la excepción, puesto que estaban juntos en una fiesta en la que habían muchas personas que conocían en común.

Harold Saa habló con Noticias Caracol y allí abrió su corazón y con mucho dolor contó cómo fueron los últimos minutos de vida del exfutbolista.

Harold dijo que Freddy le pidió una canción antes de irse y se despidió: "Él se para del lado mío y me dice: ‘Paisano ya me voy, ¿va a venir o no?’. Y yo le dije: ‘No, estoy de luto, no voy a salir’".

Así mismo Saa contó que Freddy alcanzó a comer antes de irse: "“Él llegó a comer tollo, un tiburón pequeño, dijo que le guardáramos… Comió y se fue".

Durante la charla el hombre dijo con voz entrecortada que "fue un accidente muy bobo", al parecer por no respetar un semáforo en rojo.

Recordemos que Freddy iba en el carro con tres personas más, quienes están ilesos y el exjugador recibió la peor parte, al resultar con trauma craneoencefálico severo que lo llevó a la muerte.

Miles de aficionados le dieron este sábado en Cali el último adiós a Freddy Rincón, el exfutbolista que dejó su impronta en selecciones nacionales y quien falleció el miércoles pasado.

El féretro de Rincón estuvo desde las primeras horas de la mañana en un costado del estadio Pascual Guerrero de Cali en donde familiares, amigos, jugadores, dirigentes y aficionados del fútbol acompañaron al exjugador del Real Madrid y del Nápoles italiano.

Finalmente Freddy Rincón fue enterrado en el Cementerio Metropolitano de la capital del Valle.