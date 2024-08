Video: carro cae al vacío tras sufrir accidente con un bus intermunicipal

Las carreteras del país siguen siendo testigo de accidentes de tránsito por imprudencias viales, las cuales han dejado varias muertes y provocado situaciones desafortunadas. Hace algunos días en redes sociales se reportó la caída de un vehículo tras accidentarse con un bus.

La cámara de seguridad de un vehículo que transitaba detrás del bus, logró captar el momento exacto en el que un carro particular de color gris invadió el carril y terminó colisionando con una esquina del bus, saliendo disparado hacia la protección de un puente en la carretera. La barrera no logró detenerlo y terminó en le vacío.

El conductor del vehículo particular tuvo que ser rescatado por bomberos, quienes sacaron el cuerpo del hombre y lo llevaron de urgencia a un centro asistencial, donde aún no se conoce sobre su estado de salud. Se desconoce si al interior del vehículo había más ocupantes. Así mismo, no hay información sobre el estado del conductor y los pasajeros del bus.

La policía de tránsito y los equipos de investigación han iniciado las diligencias para esclarecer las circunstancias que provocaron este trágico accidente. Se están revisando las condiciones de la vía, la señalización y posibles factores climáticos que pudieran haber influido en la colisión. Además, se tomarán declaraciones de testigos y se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para obtener una visión más clara de los eventos.

El video ha sido ampliamente difundido en redes sociales, en las que cientos de internautas han dejado comentarios y opiniones divididas, puesto que para algunos la culpa es del carro particular, quien por una pequeña imprudencia terminó perdiendo el control y llevando la peor parte del accidente.

