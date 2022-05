Video insólito: Conductor de SITP se baja del bus y pasajero toma el timón

En video quedó registrada la altanería de un conductor y los pasajeros del sistema de transporte SITP, quienes se alebrestaron luego de que una señora le exigiera al chofer que arrancara, mientras que este se negaba porque aún no había iniciado su turno.

El hecho ocurrió mientras pasajeros de otro autobús que se varó en la zona, ingresaban a este nuevo vehículo, el cual se encontraba detenido generando el disgusto de pasajeros que manifestaban afán por llegar a su trabajo.

“Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con Transmilenio para que manden más carros”, le dijo el chofer a la pasajera, que ante la declaración no se quedó callada y le expresó que los pasajeros siempre tienen la razón. En ese momento, en el video se escucha la voz de un hombre que mandó a sentar al conductor, quien ante la orden reaccionó con grosería.

Venga y me sienta, viejo hijue…” gritó el chofer, generando ira en el pasajero que se paró de su puesto y retó al hombre a pelear a los puños. No obstante, varias mujeres empezaron a calmarlo y por suerte la pelea no pasó a mayores, sin embargo varias personas si le hicieron bulla por su actitud altanera.

Paso siguiente, el chofer retó a un pasajero a que manejara el bus, pues este le dijo que si no iba a hacer bien su trabajo mejor se bajara.

“Hágale, como es facilito, maneje… Eso es secuestro. Yo voy a esperar a la Policía”. anotó el conductor antes de proceder a bajarse el vehículo.

Instantes después, en el video se logra observar como un pasajero pasa al puesto del chofer sin embargo, se desconoce si puso el vehículo en marcha o no.

