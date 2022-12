Video: La muñeca POSEÍDA que niega estar MUERTA

La conversación entre un transeúnte y una ‘muñeca poseída’ tiene enfrentados a los incrédulos y temerosos cibernautas que aceptan la presencia de un espíritu en el video. El corto fue publicado en redes sociales y se viralizó en cuestión de horas.

“Nadie me hace caso, ¿dónde estoy?, nadie me hace caso, no me he muerto y mi amigo viene del espacio”, son algunas de las frases que – según el narrador del video- la muñeca le dice. Aunque no sabemos la fecha o el lugar exacto de la grabación, conocimos un segundo video que ‘comprueba’ la veracidad de la charla.

Ante la mirada de varias personas, un hombre tomó la muñeca para comprobar que no tenía pilas y que la voz proviene del más allá.