Video: Atleta cantó victoria antes de cruzar la meta y perdió triatlón en España

Un atleta llamado Mateo Bustos se convirtió en el hazme reír de redes sociales después que se viralizara un video en el que se le ve llegando a la meta del V triatlón de España , pero por andar celebrando antes de tiempo otro corredor le ganó.

En el video se observa a Bustos quien ya se sentía ganador y empezó a desacelerar y a celebrar a pocos centímetros de la meta. En medio de su alegría frenó un poco, dio un puño al aire y hasta hizo un pequeño brinco.

Fue en ese instante en el que el atleta Germán Cister, quien nunca bajó el ritmo, le arrebató el primer puesto a Bustos en una fracción de tiempo. El momento quedó grabado en video que se hizo viral en cuestión de horas.

Para muchos el atleta se pasó de confiado y perdió la oportunidad de llevarse el triunfo, para otros la alegría le ganó y perdió la noción del tiempo y no contaba con la astucia de su rival.

"No lo vi llegar, estaba seguro de que llegaba, por eso hice el festejo. No me imaginaba que acabaría así. Le puede pasar a cualquiera. Incluso le felicité. Me lo tomo como una anécdota y con humor para compartir con amigos", dijo Bustos en una entrevista posterior consignada por el periodista deportivo Dani Meroño.

