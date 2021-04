Video: ató a su cachorro y lo paseó desde el segundo piso por no violar la cuarentena

A través de redes circula el video de un hombre que amarró a su mascota y luego la bajó desde del segundo piso donde vive en Soledad, Atlántico para no violar la cuarentena . La grabación se volvió viral , pues muchos tacharon el caso de "maltrato animal".

Al parecer, el hombre no pudo sacar a su mascota por las restricciones que han tomado diferentes ciudades y municipios debido a la gran cantidad de personas contagiadas por COVID-19 y la falta de UCIS. Por lo que alguno de sus vecinos, grabó el hecho y lo subió a las redes . Muchos usuarios cuestionaron la manera en la que estaba atado el cachorrito. Aunque, todo parece ser un mal entendido.

Según la mayoría de los internautas, la idea del hombre no era mala. Sin embargo, no entienden por qué no le dejaron la correa normal que usan para sacarlo a pasear, pues al atarlo directamente del cuello pudo haberle causado la muerte al tirar del lazo.

No obstante, al acercar la imagen se puede ver que el animal esta atado de todo el cuerpito, sino que, debido a su tamaño, no se puede apreciar a simple vista.