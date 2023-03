Video: sospechaba que su esposo le era infiel, le dio un laxante y terminó 'cayendo' con la amante

A través de un video de TikTok una mexicana compartió su inusual estrategia para 'pillar' una infidelidad de su esposo con quien llevaba 18 años de matrimonio; le dio a beber un laxante y hasta la amante cayó.

Aunque el hombre en principio se mostró muy atento, e incluso le sugirió que dejara de trabajar pues él se dedicaría a sostener el hogar económicamente, luego de varios años la mujer empezó a sospechar que él la engañaba.

La usuaria, que reveló su historia en su cuenta de TikTok, @quepecadoiguallaoficial, explicó que todo empezó cuando su esposo regresaba de su jornada laboral con la comida que le empacaba, por lo que decidió no cocinar más.

"Me decía que no tenía que trabajar, que lo único que debía hacer era cumplir en la casa", relató la mujer en el video.

Tras la radical decisión de la mujer, su esposo le exigió que nuevamente cocinara para él con el compromiso de que esta vez sí comería todo. Desde allí, empezó a llegar con el portacomidas vacío.

"Un día llega y me dice que le vuelva a hacer esos chilaquiles que estaban ricos", agregó la mujer.

Según reveló la mujer, hasta el momento todo estaba bien en pareja; sin embargo, comenzó a sospechar de su esposo cuando este le pedía a diario los famosos 'chilaquiles' pese a que él sufría de gastritis.

Además de la extraña actitud del hombre, la mujer explicó que también le habían llegado rumores de que le estaría poniendo 'cacho' con la secretaría, por lo que decidió hacerlos 'caer' de la peor manera.

Luego de diluir ocho pastillas de laxante en la comida favorita de su esposo, la mujer se enteró de que durante una reunión de trabajo del hombre, él y su secretaría habrían terminado en el baño con daño estomacal.

Según ella, esa habría sido la 'prueba reina' de que él y la amante comían de los alimentos que le empacaba. Incluso, reveló que a la supuesta tercera en esta historia, se le escapó una flatulencia en plena reunión.

"Estaban en una reunión con los supervisores y a la fulana se le salió uno con premio. Después de eso la tipa se murió de la vergüenza y dijo que tenía problemas intestinales y fue al médico porque el olor fue muy fuerte", puntualizó.

El video, que ya cuenta con más de 1 millón de visitas, fue comentado por varias mujeres que le agradecieron por la "idea" y hasta le aplaudieron su creatividad; otros usuarios comentaron que la medida fue "exagerada".

