Youtuber que inventó historia de asadero de palomas será demandado; puso la cara

El restaurante afectado por un youtuber, que grabó al interior de sus instalaciones inventando que vendían paloma asada, prepara medidas legales en contra el creador de contenido, ya que según alegan la imagen y ventas del establecimiento comercial se vieron gravemente comprometidas.

El hecho causó polémica luego de que el que un youtuber, conocido como 'Profeturo', publicara las imágenes de un supuesto restaurante, en el sur de Bogotá; según las imágenes, en el lugar vendían paloma en diferentes presentaciones, entre ellas, arroz con paloma, pasta con paloma, paloma asada y hasta hamburguesa de paloma.

Publicidad

Tras la viralización de las imágenes en el que el restaurante agrega que el creador de contenidos manipula algunas piezas de pollo para hacerlas pasar por supuesta paloma, la situación tuvo que ser vigilada por la Secretaría de Salud de Bogotá, quien se pronunció y confirmó que efectivamente era un falso video.

Por su parte, Blu Radio conoció la versión de la familia dueña del negocio, que según mencionó, no lleva en el sitio seis meses, como dice el youtuber, sino más de ocho en ese punto de la ciudad y, contrario a ser peruano, es de procedencia boyacense.

“No habíamos visto el video, fue una sorpresa, nosotros ni por enterados de que estaba circulando este video. El restaurante se llama La Chispita del Sabor, llevamos más de ocho años, somos una pequeña sucursal porque tenemos otros restaurantes en Bogotá”, contó una de las integrantes de la familia.

Y agregó: “Ese es el codito del ala, nosotros acá servimos en bandejas grandes y ahí se ve que pusieron el pollo en un servilletero, ahí en ese video se muestra que ahí es donde nosotros pasamos el ají y las servilletas, no entiendo por qué hicieron ese video o con qué intención”, indicó.

Publicidad

La situación generó tanta indignación, que los dueños del asadero de pollos anunciaron medidas contra el youtuber que, en pocos días, logró más de 50 mil reproducciones con el falso contenido.

Por su parte, y tras días de silencio, 'Profeturo' dio la cara y se pronunció al respecto; ofreció sus disculpas al restaurante, sin embargo, lo que se sabe es que la denuncia legal continúa en pie. Según el youtuber, no pensó que el video generara tanto revuelo y trató de justificar la farsa.

Publicidad

“Todos los asaderos del país son exactamente iguales, las mismas mesas y locación, son muy similares. No pedí permiso porque obviamente no iba hablar sobre el negocio, no entrevisté a ningún mesero, no entrevisté al administrador ni hice absolutamente nada contra el negocio. Al contrario, me parece que el negocio tiene un platos exquisitos, porque ese día me quedé deleitando algunos de ellos”, dijo en uno de sus videos sobre el tema.

El caso se suma al de varios sacados a la luz en las últimas semanas en los que creadores de contenidos estarían creando escenas falsas para generar reproducciones y monetizar en sus redes sociales, como fue el caso del falso 'niño calculadora' que vendía dulces para ayudar a su familia y el caso del falso indigente que le celebra el cumpleaños a su perrito.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta una lista básica de útiles escolares?