¿Ya pa’ qué si fui BOLETEADA? Epa Colombia se defiende por acusaciones de ROBO

En días pasados circuló en redes sociales el video de un robo en un bar del sur de Bogotá supuestamente protagonizado por Daneidy Barrera. (Lea también: ¿Epa ladrona? Acusan a Daneidy Barrera de ROBAR cerveza en un bar )

La joven conocida como ‘Epa Colombia’ se defendió con un video en Instagram y se fue lanza en ristre contra quienes la señalaron de ladrona y aseguró que fue hasta el establecimiento a pedir explicaciones por las acusaciones.

“Fui hasta por allá abajo a decir: 'Oye qué pena, montaron supuestamente un video mio, donde dice que 'Epa la ratera' se está robando Poker. ¿Qué está pasando conmigo?' y me dijeron: 'Oye pensamos que eras tú porque la verdad se parece mucho , etc, etc. ¿Sabe qué nena? vamos a bajar ese video y vamos a decir que no fue usted'. ¡Ya para qué si fui boleteada en todas las redes sociales, ya para qué si mi imagen está por el piso!”, dijo la polémica joven.

