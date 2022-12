¡Yurani no me haga esto! GRITABA hombre despechado en Cali y se hizo viral

Un hombre despechado, al parecer, no pudo con la tristeza que le produjo el rompimiento de su relación sentimental y decidió ir a buscar a su amada, cual Romeo, hasta su vivienda para gritar a los cuatro vientos que su amor es real.

Desesperado, el hombre, quien manejaba una bicicleta, se plantó frente a la puerta de la casa de su novia, quien aparentemente se llama Yurani, para pedirle que no lo deje.

Publicidad

"No me hagas esto, tú sabes que vos me amás...no me hagas esto Yuraniiii", gritaba a todo pulmón mientras todos los vecinos miraban asombrados desde las ventanas de las casas.

Te puede interesar: Video: Actriz MUESTRA intencionalmente un seno y se hace viral

El video tiene más de 100 mil reproducciones y mil interacciones en Facebook.

Publicidad