Comparendo de convivencia: este es el truco legal para saldar la deuda sin pagar dinero

Cuando incurres en un comportamiento contrario a lo que señalan las pautas de seguridad y armonía en tu comunidad, las autoridades pueden notificarte una medida correctiva.

Sin embargo, la legislación colombiana contempla un mecanismo específico que te permite solucionar esta situación sin la necesidad de desembolsar recursos económicos, enfocándose en la reparación del daño y en la formación ciudadana.

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¿Qué es un comparendo por convivencia y qué infracciones aplican para saldarlo sin pagar?

El comparendo de convivencia quedó establecido y reglamentado formalmente en Colombia con la aprobación de la Ley 1801 de 2016.



Se define técnicamente como un castigo de tipo pedagógico que consiste en una orden emitida por la Policía Nacional, la cual puede presentarse tanto en formato escrito como en formato virtual.

Dicho mecanismo se aplica cuando un ciudadano lleva a cabo una conducta que contraviene las normas de seguridad y convivencia ciudadana vigentes.

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A diferencia de las sanciones puramente monetarias, este tipo de comparendo no le exige a la persona sancionada que pague una suma determinada de dinero.

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En lugar de realizar un pago en efectivo o transferencia, la persona involucrada debe llevar a cabo acciones de reparación orientadas a resarcir los daños o las consecuencias que sus actos hayan generado en el entorno comunitario.

El propósito fundamental de este mecanismo es incentivar que las personas reflexionen sobre aquellos comportamientos que vulneran la tolerancia y el bienestar colectivo. Con esto, la norma busca fortalecer la cultura ciudadana y concientizar a la población sobre la importancia fundamental de acatar las reglas de convivencia.

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No obstante, debes tener en cuenta que no cualquier falta califica para este beneficio. La oportunidad de reemplazar la multa monetaria por una alternativa pedagógica aplica de forma exclusiva cuando la infracción cometida corresponde a los tipos 1 o 2.

Si tu caso se clasifica dentro de estos niveles de gravedad, la ley te faculta para apelar a esta medida restaurativa.

¿Cómo solicitar la actividad pedagógica ante la Secretaría Distrital de Seguridad?

Si cometiste una infracción catalogada dentro del tipo 1 o tipo 2 y decides reemplazar el pago pecuniario por una sanción formativa, cuentas con diferentes opciones para cumplir con lo requerido por la norma.

Entre las alternativas pedagógicas habilitadas se encuentran la participación en talleres reflexivos, la asistencia a conversatorios y la realización de módulos virtuales.

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Para poner en marcha este procedimiento y solucionar la sanción, debes acudir ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta entidad es la encargada de recibir y gestionar los requerimientos de los ciudadanos que buscan acogerse a la conmutación pedagógica.

El trámite se realiza formalmente a través de las herramientas digitales de la entidad distrital. Para iniciar el proceso, debes ingresar a su plataforma oficial y ubicar el formulario digital dispuesto para este fin.

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Allí tendrás que formalizar la solicitud completando la totalidad de los datos requeridos que te aparecerán en la pantalla. Una vez ingresada la información solicitada, el sistema registrará tu requerimiento para dar inicio al proceso pedagógico que te permitirá poner al día tu situación de convivencia sin tener que pagar una multa económica.