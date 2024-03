Nequi: así puedes recuperar dinero enviado por error a otra cuenta

La aplicación de billetera digital en Colombia, Nequi, ha logrado simplificar las transacciones financieras para millones de usuarios. Sin embargo, con su creciente uso, surgen desafíos, como transferencias erróneas que pueden dejar a los usuarios preguntándose qué hacer en tales situaciones.

La funcionalidad de Nequi va más allá de enviar dinero, ya que abarca desde el pago de servicios públicos hasta la suscripción a plataformas de entretenimiento. Aunque su interfaz es intuitiva, los errores de digitación al transferir fondos son comunes y pueden tener consecuencias costosas.

A principios del 2023, Nequi logró alcanzar los 15 millones de usuarios, reflejando su popularidad en comparación con su modesto inicio en 2018. Sin embargo, este éxito también llevó a un aumento en los errores de transferencia.

Una de las principales preocupaciones para los usuarios es la dificultad para recuperar fondos transferidos erróneamente. Según las políticas de Nequi, la devolución del dinero depende de la cooperación del destinatario involuntario. La empresa actúa como intermediario, facilitando la comunicación entre las partes involucradas. Sin embargo, no puede debitar fondos de la cuenta del receptor sin su consentimiento previo.

¿Cómo recuperar tu dinero?

La única opción directa que ofrece Nequi para resolver este problema es contactar al destinatario y solicitar la devolución del dinero. Se proporcionan varios canales de comunicación, incluyendo correo electrónico, línea telefónica y chat de ayuda dentro de la aplicación.

Para prevenir errores futuros, Nequi recomienda verificar cuidadosamente los datos del destinatario antes de realizar una transferencia. Guardar el número de contacto en la lista de contactos o solicitar un código QR pueden ayudar a minimizar errores de digitación.

Sin embargo, la responsabilidad última recae en el usuario. Nequi enfatiza la importancia de ingresar la información correctamente antes de confirmar una transacción, ya que una vez completada, la recuperación de fondos depende de la cooperación del destinatario.

Además, Nequi subraya que si el destinatario no devuelve los fondos o no autoriza la transferencia, la empresa no puede intervenir más allá de facilitar la comunicación entre ambas partes.

