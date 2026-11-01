Revelan el precio de preventa del Tren de la Navidad: irá de Bogotá a Chía

La temporada de fin de año tendrá nuevamente un recorrido especial sobre rieles. El Tren de la Navidad regresará en 2026 con viajes nocturnos desde Bogotá hasta Chía, Cundinamarca, una experiencia que combinará decoración luminosa, música, personajes tradicionales y un espectáculo de juegos pirotécnicos. La tarifa anunciada es de $78.000 por persona, y el servicio estará disponible entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027.

El trayecto comenzará en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, tendrá una parada en la estación Usaquén y continuará hasta La Caro, en Chía. Durante el viaje, los pasajeros podrán encontrarse con Papá Noel y sus duendes, tomarse fotografías y disfrutar de diferentes actividades preparadas para acompañar las noches de la temporada.

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La propuesta está dirigida especialmente a familias que buscan planes para compartir durante diciembre y los primeros días de enero. Sin embargo, antes de organizar la salida, conviene revisar los horarios, las fechas en las que no funcionará el servicio y las condiciones para adquirir los tiquetes.

Navidad sobre rieles: ¿cuándo comienza el recorrido del tren?

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El Tren de la Navidad iniciará operaciones el 27 de noviembre de 2026 y continuará con sus recorridos hasta el 10 de enero de 2027. No obstante, tendrá tres fechas de suspensión: el 24 y el 31 de diciembre de 2026, además del primero de enero de 2027.

La salida desde Gran Estación está programada para las 6:45 p. m. El tren llegará a la estación Usaquén aproximadamente a las 7:15 p. m., donde los pasajeros tendrán un espacio para disfrutar de la música y tomarse fotografías con los personajes navideños.

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La siguiente parte del trayecto comenzará cerca de las 8:00 p. m., cuando el ferrocarril continúe hacia la estación La Caro. Se espera que llegue alrededor de las 8:50 p. m. En este punto de Chía tendrá lugar uno de los momentos centrales de la experiencia: el espectáculo de juegos pirotécnicos.

Una vez finalizada esta actividad, el regreso hacia Bogotá comenzará aproximadamente a las 9:20 p. m. El recorrido contempla nuevamente una parada en Usaquén antes de terminar en el punto de partida, en Gran Estación.

Navidad en Bogotá: ¿cuánto cuesta el Tren de la Navidad?

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Uno de los datos que más interesa a quienes quieren reservar este plan es el valor de la entrada. El tiquete tendrá un precio de $78.000 por persona.

Hay una condición especial para los más pequeños: los menores de tres años que viajen en brazos de un adulto y no ocupen una silla propia no tendrán que pagar el pasaje. Esta disposición puede ser importante para las familias que planean asistir con niños de diferentes edades.

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La preventa podrá consultarse en la estación Usaquén, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m. También se espera que los tiquetes estén disponibles a través de los canales oficiales de Turistren.

Por esta razón, quienes tengan previsto realizar el recorrido pueden consultar previamente los medios oficiales de venta para conocer las condiciones de adquisición y disponibilidad.

Luces, personajes y juegos pirotécnicos: así será la experiencia de Navidad

Más allá del desplazamiento entre Bogotá y Chía, el atractivo del servicio está en la ambientación que acompañará el viaje. Los vagones tendrán decoración luminosa y música alusiva a la temporada, mientras que Papá Noel y sus duendes harán parte de los encuentros con los pasajeros.

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La parada en Usaquén permitirá disfrutar de un momento para fotografías y entretenimiento antes de continuar hacia La Caro. Allí, el espectáculo pirotécnico será uno de los principales atractivos de la noche.

En cuanto a las condiciones de los vagones, estos cuentan con sillas reclinables, baños y puestos numerados. Se trata de características que permiten a los pasajeros conocer de antemano algunas de las comodidades disponibles durante el trayecto.

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Recomendaciones para viajar en el Tren de la Navidad

Para quienes quieran disfrutar del recorrido, hay algunas recomendaciones prácticas que conviene tener presentes. La primera es llegar con anticipación al punto de salida, con el fin de evitar contratiempos antes del abordaje.

También se aconseja llevar ropa abrigada y zapatos cómodos, teniendo en cuenta que se trata de una actividad nocturna y que incluye paradas durante el trayecto. Las familias que viajen con menores de edad deberán mantenerlos bajo supervisión durante toda la experiencia.

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Otro detalle importante es la movilidad: el servicio no cuenta con parqueadero, por lo que se recomienda utilizar transporte público para llegar al costado occidental de Gran Estación.

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Con una tarifa de $78.000, recorridos entre finales de noviembre y comienzos de enero, y una ruta que conecta Gran Estación, Usaquén y La Caro, el Tren de la Navidad se suma a los planes disponibles en Bogotá y sus alrededores para la temporada de fin de año.