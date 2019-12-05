En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
ALERTA POR VOLCÁN PURACÉ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Susy Mora

Susy Mora

  • Susy Mora revela su experiencia en un hospital psiquiátrico
    Susy Mora preocupa a seguidores con dura confesión sobre conmovedor episodio de su vida, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @susy_mora
    Farándula

    Susy Mora preocupa a seguidores con dura confesión sobre conmovedor episodio de su vida

    La reconocida presentadora abrió su corazón con sus seguidores para hablar sobre la difícil situación que vivió en un tramo de su vida.

  • 19921_Susy Mora / Foto: Instagram
    Con foto arrancándose el body, Susy Mora mostró su tatuaje en la nalga
    Susy Mora / Foto: Instagram
    Farándula

    Con foto arrancándose el body, Susy Mora mostró su tatuaje en la nalga

    Todos se fijaron en lo “divina” que tiene esa parte del cuerpo.

  • 18657_Foto: Instagram
    “¿Y las nalgas pa’ cuándo?”: A Susy Mora le dijeron ‘PLANA’ y ella no se quedó callada
    Foto: Instagram
    Farándula

    “¿Y las nalgas pa’ cuándo?”: A Susy Mora le dijeron ‘PLANA’ y ella no se quedó callada

    A la presentadora la criticaron por una foto que publicó en short, pero ella la sacó del estadio con su respuesta.

  • 12095_La Kalle. Susy Mora en revista para hombres / Foto: Instagram
    La Kalle. Susy Mora en revista para hombres / Foto: Instagram
    Música

    ¡Solo una llanta la tapó! Así POSÓ semidesnuda Susy Mora en una revista para hombres

    La presentadora se sumó a la iniciativa de otras famosas de publicar fotos desnuda, sin importar los defectos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad