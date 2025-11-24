Publicidad

Susy Mora preocupa a seguidores con dura confesión sobre conmovedor episodio de su vida

Susy Mora preocupa a seguidores con dura confesión sobre conmovedor episodio de su vida

La reconocida presentadora abrió su corazón con sus seguidores para hablar sobre la difícil situación que vivió en un tramo de su vida.

Susy Mora revela su experiencia en un hospital psiquiátrico
Susy Mora preocupa a seguidores con dura confesión sobre conmovedor episodio de su vida, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @susy_mora
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Susy Mora, reconocida periodista compartió con sus seguidores la historia sobre el punto más bajo sobre su salud mental donde explicó su estancia en una clínica psiquiátrica, donde, según dijo, atravesó un proceso de más de 20 días de hospitalización y también como fue superando este momento lentamente.

Por medio de su pódcast Ir al fondo, reveló el complicado proceso de estar en un proceso de hospitalización, donde confirmó que durante su estancia estuvo muy dopada. Además, explicó que durante este tiempo fue gracias al deporte se convirtió en un elemento central para su rutina.

Puedes leer: Laura de León hace preocupante confesión sobre su estado de salud: “¿Cómo se evita el dolor?"

Adicionalmente, explicó que durante este tiempo su experiencia estuvo marcada por momentos de desconcierto, medicamentos y adaptación en un entorno clínico. “Yo estuve más de 20 días hospitalizada y el primer día corrí 35 minutos”, señaló al describir la forma en que intentó mantener hábitos que la ayudaran a sobrellevar el proceso.

¿Qué más reveló Susy Mora sobre su tiempo en la clínica psiquiátrica?

Por otro lado, Susy Mora destacó que aunque no podía salir al exterior, el personal médico le brindaron una alternativa: “Me dijo, bueno, pues no puedes salir a correr, porque pues no puedes salir de la clínica. Pero acá hay una banda, nosotros te podemos dejar correr todos los días”.

Puedes leer: Con foto arrancándose el body, Susy Mora mostró su tatuaje en la nalga

Luego explicó que en el tercer día, retomó su entrenamiento dentro del espacio permitido. Sin embargo, enfrentó un imprevisto que afectó su rutina: “Mauricio, que es la persona que manejaba las terapias ocupacionales, me dijo: la banda se quemó. Y yo, bueno, ahora sí me voy a enloquecer”.

Publicidad

Pese a esta problemática, la periodista explicó que ante esa situación, buscó una solución para poder resolver esta problemática, donde mencionó que “Yo soy una mujer que soluciona en la vida. Y soy terca”, afirmó, señalando que decidió gestionar una alternativa externa. Donde comentó que su familia le ayudó a conseguir una banda mientras estaba en esta clínica.

Publicidad

Finalmente, Susy Mora afirmó que el día que le dieron de alta se encontraba comprometida con el deporte, que su padre la terminó recogiendo después de que ella hiciera un fondo de dos horas. “Yo miro para atrás y digo, preparé la maratón de Chicago estando en un hospital psiquiátrico y lo único que digo es me toqué aplaudir”, puntualizó.

Mira también: Cuando prendemos velas abrimos portales: Rafa Taibo explica cómo actúa la energía

