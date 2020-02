La difusión en internet de un vídeo pornográfico realizado en un templo budista de Bagan, en Birmania, provocó indignación en el país.



"Nuestros templos de Bagan son tierra sagrada", expresó conmovido el jueves un internauta, identificado como Mg Khin Gyi, en su página Facebook.



El video de 12 minutos, publicado en la web especializada Pornhub por una pareja de italianos de 23 años, con piercings y tatuajes, muestra sus relaciones sexuales frente a una de las pagodas de Bagan.



Fue visto casi 250.000 veces, pero recibió el doble de "no me gusta" que de "me gusta".



El director general de la agencia de viajes New Fantastic Asia, Tun Tun Naing, se preguntó sobre seguridad del sitio.



El presidente de la asociación de operadores turísticos de Birmania, Myo Yee, subrayó que este escándalo era particularmente malo para un sector ya afectado por la epidemia del nuevo coronavirus. "Es un momento difícil para nosotros porque pocos turistas vienen", declaró a la AFP.



El sitio de los inmensos templos de Bagan, en el centro de Birmania, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2019.