¿Cuál es la barrera entre los sueños y las obsesiones? Eso se preguntan los cientos de seguidores en redes sociales de Leo Blanco, el joven argentino de 22 años que se ha sometido a varias cirugías estéticas para convertirse en el mejor imitador de MIchael Jackson.





El asunto inició en 2012 cuando juró convertirse en el hombre vivo más parecido al 'Rey del Pop'.





“Puse mi cuerpo, mi alma y todo mi dinero para transformarme en el mejor imitador de Michael Jackson en todo el mundo”, señaló el joven al diario británico The Sun.



No obstante, su madre muestra preocupación: “A veces lo miro y pienso, ‘de verdad él es mi hijo’, muchas veces yo no lo puedo creer. Ha cambiado demasiado su apariencia y eso me da temor”.





¿Y cómo se financia para someterse a las cirugías? De acuerdo con Blanco, obtiene dinero como puede, pues ha bailado en programas de TV, eventos e incluso en las calles.



En la actualidad, el joven argentino ha invertido más de 30.000 dólares, es decir 94 millones de pesos colombianos, y se ha sometido a cirugías en la naríz, los pómulos, la mandíbula y la barbilla, entre otras partes de su cuerpo.