Los feos tienen más probabilidades de ser ricos, según estudio

Un estudio realizado a más de 20 mil jóvenes entre los 16 y 29 años, arrojó como resultado que las personas consideradas feas tienen más probabilidades de generar mayores ingresos que la gente considerada atractiva.

Satoshi Kanazawa, investigador de la Escuela de Londres de Economía y Ciencia Política, en conjunto con la experta Mary C. Still, de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos , evaluaron por 13 años los salarios que recibían los participantes y publicaron las sorpresivas conclusiones en Journal of Business and Psychology.

Los analistas informan que cada vez que se citaban con cada una de las personas, estos los clasificaban en dos grupos: "muy atractivo" y "muy poco atractivo". Con el pasar de más de una década, Satoshi y Still desmintieron aquel mito impuesto por la sociedad, que, entre más belleza, más oportunidades.

De acuerdo con los expertos, la mayoría de la gente apuesta no tiene la vida ganada por su apariencia física. En cambio, notaron que la gente "fea" complementa su aspecto con una mayor inteligencia, salud y una actitud extrovertida y meticulosa.

Las anteriores razones fueron claves para determinar el resultado de la investigación de por qué los rostros menos agraciados tenían más ingresos que aquellos 'galanes de telenovela', así como el doble de oportunidades laborales.

Además, los directores del estudio constataron que los “más feos” demostraron ser mejor educados que sus pares atractivos (los poco atractivos) y también significativamente más inteligentes que sus pares regulares (los muy apuestos).