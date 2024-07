Medellín ofrece más de 3.000 vacantes de empleo; no necesitas experiencia

El jueves 4 de julio, desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., Medellín será el escenario de la primera edición del Festival de las Oportunidades.

Este evento, organizado por Magneto Empleos y la Secretaría de la Juventud de Medellín, está diseñado para que los jóvenes con poca o nula experiencia laboral puedan conectar con empresas de diversos sectores en busca de talento.

Se llevará a cabo en la C4TA-Ciudadela Universitaria (calle 42c#95-51) y contará con actividades, incluyendo demostraciones artísticas y muestras de emprendimientos locales.

Medellín, conocida por su resiliencia y capacidad de innovación, ha sido un epicentro de desarrollo económico en Colombia. La ciudad ha trabajado arduamente para reducir las tasas de desempleo y generar oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo juvenil en Medellín ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, gracias a iniciativas como los distintos programas de fomento al empleo y el emprendimiento.

¿Qué habrá en el Festival de las Oportunidades?

El Festival de las Oportunidades no solo se enfocará en la difusión de miles de vacantes de empleo, sino también en la oferta de oportunidades educativas. Entre las actividades programadas, se ofrecerán asesorías para emprendimientos y charlas impartidas por representantes de Go Rigo Go, Descomunal y Magneto, proporcionando un espacio integral para el desarrollo profesional y personal de los asistentes.

Empresas destacadas como GoPass, Viva 1A IPS, Masser, Comercializadora Inducascos, Corbeta, Industrias Haceb y Autolarte estarán presentes, buscando nuevos talentos que se unan a sus filas.

Este evento es una excelente oportunidad para quienes buscan iniciar su carrera profesional y para quienes desean explorar nuevas áreas y posibilidades de empleo.

La participación en el Festival de las Oportunidades es gratuita, pero requiere de un registro previo. Si estás interesado en asistir y aprovechar esta valiosa oportunidad de crecimiento profesional, sigue estos pasos para participar en la feria laboral:

Pasos para participar en la feria laboral:



Realiza el pre-registro haciendo clic en "Aplicar" en este formulario. Se habilitarán dos opciones para ingresar:

Iniciar sesión: Esta opción puedes usarla si ya estás registrado en Magneto Empleos. Luego de iniciar sesión con tu correo y contraseña, deberás hacer clic en "Aplicar" hasta ver la confirmación de "¡Ya aplicaste!".

Esta opción puedes usarla si ya estás registrado en Magneto Empleos. Luego de iniciar sesión con tu correo y contraseña, deberás hacer clic en hasta ver la confirmación de "¡Ya aplicaste!". Crear cuenta: Esta opción puedes usarla en caso de que sea la primera vez que ingresas a Magneto Empleos. Luego, deberás completar toda tu información para aplicar y quedar pre-registrado en esta convocatoria laboral. Confirma tu pre-registro ingresando a tu cuenta en Magneto Empleos y consulta la sección "Mis procesos". Preséntate a la convocatoria laboral en C4TA-Ciudadela Universitaria, el día 4 de julio desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

¡No te pierdas esta gran oportunidad para dar el siguiente paso en tu carrera profesional!