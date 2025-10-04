Dos plantas imprescindibles para atraer DINERO en abundancia este octubre

Cuando comienza octubre muchos buscan no solo un cambio estacional, sino activar energías que impulsen bienestar económico y abundancia.

Dos plantas sobresalen por tradición, simbolismo y consejos de especialistas en Feng Shui: la planta de jade (Crassula ovata) y el bambú de la suerte (Lucky Bamboo, Dracaena sanderiana).

A continuación, te cuento qué dicen los expertos y cómo usarlas para maximizar su influencia.

1. Planta de jade: riqueza, persistencia y simbolismo tangible

La planta de jade es conocida también como “planta del dinero”, no sólo por su nombre sino por su forma: hojas gruesas, redondas, rígidas, que evocan monedas.



Para la experta en Feng Shui Anjie Cho, de la institución Mindful Design Feng Shui School, el jade “representa crecimiento constante y riqueza duradera”. Según Cho, colocarla “con intención” —por ejemplo en la esquina sureste de la casa, tradicionalmente asociada con la abundancia— puede potenciar su efecto.

Mark McCance, director de Hortology (una firma de plantas y jardinería), coincide: “El jade es una suculenta con estructura de mini árbol, hojas densas y opulentas”, y resalta que, más allá del simbolismo, su buena salud física ayuda a mantener un flujo de energía positiva en el hogar.

Cómo usarla en octubre:

Ubícala en un lugar donde reciba buena luz indirecta, idealmente cerca de ventanas que miren al este o sureste.

Mantén el suelo con buen drenaje; evita encharcamientos que terminen dañando raíces.

Límpiala de polvo, poda hojas secas: una planta bien cuidada mantiene mejor su simbolismo.

El árbol de Jade para atraer dinero y buena suerte Foto: Lexica.art

2. Bambú de la suerte: el clásico símbolo de flexibilidad, buena fortuna y armonía

El Lucky Bamboo no es realmente bambú, pero su figura estilizada, su resistencia y su bajo mantenimiento lo han convertido en uno de los símbolos más usados para atraer fortuna.

El arquitecto Luis Lee, fundador del Feng Shui Institute de Houston, aconseja colocarlo en el “rincón de la riqueza” del hogar, el cual suele corresponder al área opuesta a la puerta de entrada, preferiblemente hacia el este.

Además, su cuidado sencillo—agua limpia, luz suave, evitar corrientes de aire frío—lo hace ideal para quienes no tienen muchas horas para dedicarse al jardín, pero desean resultados simbólicos concretos.

Cómo usarlo en octubre:

Usa recipientes con piedras limpias y agua, cambiándola cada cierto tiempo, sin dejar agua estancada.

Colócalo en áreas luminosas sin sol directo intenso para evitar quemaduras en los tallos.

Agrupar varios tallos puede reforzar la intención: se piensa que más tallos atraen mayor prosperidad, siempre que la planta esté sana.

Octubre es un mes de transición, y para muchos, de renovación de objetivos. Si incorporas la planta de jade y el bambú de la suerte en tu espacio, con espíritu consciente y disciplina en su cuidado, estarías combinando belleza, símbolo ancestral y prácticas de Feng Shui que expertos recomiendan.

No garantizan riqueza instantánea, pero sí pueden contribuir a cultivar un ambiente favorable para ella.

