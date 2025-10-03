Tatiana Castro explica cómo prevenir las malas energías; las mascotas y las plantas son clave

El tema de las energías oscuras puede sonar intimidante, pero Tatiana Castro entregó algunas en su entrevista en El Klub de la Kalle, algunas herramientas para detectarlas antes de que sea tarde, y sorprendentemente, las mascotas y plantas son nuestros principales aliados.

Tatiana Castro compartió un “top tres de sensaciones, formas o maneras de saber que en la casa hay una energía oscura". Donde comenta los aspectos más importantes ante esta situación.

La primera señal es la más personal: los cambios físicos repentinos. Todos conocemos nuestro estado de ánimo habitual; si somos "ecuánime", es extraño experimentar de repente una taquicardia, "una carga en la espalda" o "un dolor de cabeza repentino". Tatiana lo resume en "sensaciones físicas como extrañas que aparecen de la nada".

Además agregó que "un miedo que no es mío porque no es mi estado habitual", es una señal de que hay algo disonante que no le pertenece. Por otro lado, otro indicio se relaciona con problemas recurrentes en el hogar. Si comienzan a pasar "cosas" que se repiten, donde colocó el ejemplo de una familiar de ella en la que le salían "aguas negras" en el sifón de la cocina, y esto se replica en otro lado, ya es un indicio de que "hay algo que es disonante".

Mientras que el tercer fenómeno es el olor a tabaco. Cuando hay energías oscuras, la gente dice "Me huele a tabaco" y varias personas a la vez empiezan a percibirlo. El mensaje es claro: "lo sobrenatural si uno no cree se manifiesta, se manifiesta pero hay que creer".



¿Cuál es la importancia de las mascotas y las plantas según Tatiana Castro?

Tatiana Castro comentó que hay que estar muy pendientes de "las personas que tienen mascotas o plantas". Contrario a pensar que son seres inferiores, ella asegura que "son entidades que muchas veces vienen como un escudo protector".

Las mascotas absorben las energías negativas destinadas a sus dueños. Tatiana pregunta: "¿por qué a mi mascota le dio cáncer? Bueno, porque ese cáncer iba para ti y se lo chupó tu mascota". Esto es especialmente común en gatos y perros. De igual forma, las plantas cumplen esta función protectora, chupando las "envidias que te vienen".

Si una planta se enferma, si tiene "la rolla", a pesar de que la limpie y la cuide, puede ser un indicador de que está absorbiendo la negatividad del exterior, Además, los perros a menudo alertan directamente a sus dueños. Esos momentos en que "ladran sin razón" o "se quedan mirando a un punto" fijo son señales.

Finalmente, Tatiana Castro compartió la historia en la que, estando en un bosque nativo, los perros ladraban y ella vio "como un Grinch que les hacía muecas", que luego identificó como duendecitos juguetones y traviesos, que incluso le cortaron el pelo. Y reflexiona que las mascotas y plantas no solo nos dan compañía, sino que son "un filtro" vital que nos protege de lo que no podemos ver.

