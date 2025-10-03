Tatiana Castro revela las principales claves para reconocer el llamado de los ángeles

Tatiana Castro, quien fuera representante del Cesar y semifinalista en Miss Universo en 1995, decidió ayudar a las personas en su bienestar emocional. Por lo cual, en su entrevista con El Klub de la Kalle compartió varios aspectos de su vida, donde explicó que su camino hacia el coaching comenzó durante el reinado, al ver el dolor y la realidad distinta del país.

Ella confiesa que, desde aquella época, tenía "dones despiertos", como oír y ver a los ángeles. Aunque hace 30 años esto era considerado "raro", hoy, Tatiana nos enseña a sintonizar esos mensajes divinos que, aunque no lo creamos, se manifiestan constantemente.

Al punto que ella destacó que al contrario a la creencia popular, los ángeles y arcángeles "caminan entre nosotros" y no tienen las limitaciones que tenemos los humanos, por lo que, sí, "hablan español". Tatiana Castro explicó que sus tonos varían dependiendo de la entidad.

Luego puso como ejemplo el Arcángel Miguel, a pesar de su connotación de protector, usa un tono "muy dulce" con ella, mientras que Uriel es más "tosco, tajante".



¿Qué más reveló Tatiana Castro sobre el llamado de los ángeles?

Tatiana también resaltó que es importante diferenciar a los ángeles de los espíritus que trascienden, las personas que fallecieron. Ella mencionó que los ángeles y arcángeles son "otro tipo de espíritus". Además, se representan de la forma que sea más fácil para nosotros conectar, pudiendo ser hombre o mujer, debido a que estos no tienen género.

Sumado a esto, Tatiana Castro afirma que los ángeles sí utilizan métodos sutiles, como los que a veces se ven en las películas. Ella comentó que es testigo de cómo en sus talleres "caen plumas" en lugares sellados, indicando la presencia de uno de ellos.

Otra señal clave son los olores inesperados. Tatiana Castro relató que en un taller le dijo a una señora: "Me huele como a... todos esos jaboncitos que le ponen a uno en los hoteles". La señora confirmó que solo había viajado desde Miami para asistir, demostrando que estos olores son a veces mensajes. De forma similar, a veces "son mensajes ocultos" que nos recuerdan a seres queridos.

Finalmente, Tatiana reveló que la intervención angelical no es solo suave, sino también es protectora, esto al narrar el caso de una prima que iba a auxiliar un accidente en la séptima y un joven misterioso le advirtió: "Tenga cuidado porque están robando celulares". Este tipo, que solo era visible para ella, la salvó de ser robada.

Luego comentó otro ejemplo es el de un compañero que se sentía solo, y que fue visto por sus amigos caminando con un hombre "alto como grandote acuerpado", confirmando así su protección. Por lo cual, Tatiana Castro explicó que, "siempre están con nosotros", pues la función de nuestro ángel guardián es "cuidar tu vida en esta encarnación".

