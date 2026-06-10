El botón oculto en tu nevera que los técnicos no quieren que toques para ahorrar luz

El incremento en las tarifas de energía eléctrica obliga a miles de hogares a buscar alternativas de ahorro mensuales ¿y sabías que el principal culpable podría ser tu nevera?

Aunque apagar los bombillos o desconectar cargadores ayuda, el verdadero culpable del consumo fantasma suele ser el electrodoméstico que nunca se detiene: la nevera.

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Este aparato representa hasta el treinta por ciento del gasto energético total de una vivienda promedio. Por fortuna, existe un ajuste sencillo que puede reducir este impacto de forma inmediata sin comprometer la conservación de tus alimentos.

El botón del termostato que define tu gasto

La mayoría de las personas asume que mantener el refrigerador en el nivel más frío es lo mejor para los alimentos. Sin embargo, este es el error más común y costoso del mantenimiento hogareño.

Casi todos los modelos modernos incluyen un regulador o botón digital de control ambiental o modo ecológico. Modificar este ajuste altera drásticamente la demanda sobre el compresor, la pieza que consume la mayor cantidad de electricidad en tu hogar.

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Para optimizar el rendimiento, la temperatura del compartimento principal debe mantenerse estrictamente entre los tres y cinco grados Celsius.

Por su parte, el congelador debe operar a una temperatura constante de dieciocho grados Celsius bajo cero.

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Ajustar el termostato por debajo de estos rangos no prolongará la vida de la comida, pero sí incrementará el consumo de energía en un siete por ciento por cada grado extra de frío innecesario.

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Acciones clave para maximizar el ahorro técnico

Más allá del termostato digital, el rendimiento óptimo del aparato depende de la circulación interna del aire y de la ubicación física del mueble.

Implementar las siguientes pautas técnicas transformará la eficiencia del equipo:



Distribución interna inteligente: Evita saturar las repisas; el aire frío necesita espacio libre para circular libremente entre los contenedores.

Evita saturar las repisas; el aire frío necesita espacio libre para circular libremente entre los contenedores. Inspección de empaques magnéticos: Coloca una hoja de papel en la puerta y ciérrala; si el papel se desliza con facilidad, los sellos de goma dejan escapar aire y requieren cambio urgente.

Coloca una hoja de papel en la puerta y ciérrala; si el papel se desliza con facilidad, los sellos de goma dejan escapar aire y requieren cambio urgente. Distancia de ventilación trasera: Separa el electrodoméstico al menos diez centímetros de la pared para evitar que los serpentines se sobrecalienten.



Cómo ahorrar energía en la nevera: trucos y configuración ideal

Mantenimiento preventivo anual

El polvo acumulado en la parte trasera actúa como un aislante térmico inverso.

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Esto obliga al motor a trabajar el doble de tiempo para enfriar lo mismo. Desconectar el aparato y limpiar la rejilla posterior con una aspiradora o cepillo suave dos veces al año disminuye el esfuerzo mecánico del sistema.

Implementar estas pequeñas modificaciones técnicas no requiere la contratación de un especialista ni herramientas costosas.

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Al ajustar el termostato a los niveles internacionales recomendados y garantizar un flujo de aire adecuado, notarás una reducción notable en la próxima facturación eléctrica. La eficiencia energética no se trata de apagar tus electrodomésticos, sino de aprender a configurarlos de manera inteligente.