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La Kalle  / En Casa  / El error común al guardar los alimentos en la nevera; hace que llegue más caro el recibo

El error común al guardar los alimentos en la nevera; hace que llegue más caro el recibo

Una mala forma de guardar los alimentos en la nevera puede provocar que este electrodoméstico consuma más energía de la habitual.

Nevera abierta en una cocina con alimentos organizados, ilustrando el error común al guardar la comida que encarece el recibo de energía
Imagen ilustrativa sobre las malas prácticas al organizar y almacenar los alimentos en el refrigerador.
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La nevera es uno de los electrodomésticos indispensables en el hogar y permanece encendida de manera ininterrumpida, por lo que su funcionamiento representa una parte constante del consumo de electricidad.

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Aunque está diseñada para operar de forma continua, diversos hábitos cotidianos al momento de almacenar los alimentos pueden hacer que el sistema de refrigeración trabaje más de lo necesario para mantener una temperatura adecuada.

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¿Cuáles son los hábitos que pueden sobrecargar la nevera?

Uno de los comportamientos más frecuentes que puede elevar el gasto energético es abrir la puerta de forma repetida o dejarla abierta durante periodos prolongados. Cada vez que esto ocurre, el aire frío acumulado en el interior se escapa y entra aire cálido del exterior, lo que obliga al compresor a trabajar durante más tiempo para recuperar la temperatura.

Asimismo, introducir comidas o recipientes todavía calientes altera el equilibrio térmico interno. El calor que desprenden estos alimentos eleva la temperatura del compartimento y exige un mayor trabajo al sistema de refrigeración para recuperar el nivel deseado.

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De igual forma, la manera en que se acomodan los productos puede influir en el rendimiento del equipo. Entre los principales errores se encuentran:

  • Carga inadecuada: Tener la nevera demasiado llena puede dificultar la circulación del aire frío, mientras que mantenerla prácticamente vacía tampoco favorece la estabilidad de la temperatura.
  • Bloqueo de la ventilación: Acomodar recipientes directamente frente a las salidas de aire puede impedir una distribución uniforme del frío.
  • Ajuste térmico excesivo: Configurar el termostato a temperaturas demasiado bajas no garantiza una mejor conservación de los alimentos y puede incrementar el consumo de electricidad.
  • Mala distribución de los alimentos: Las diferentes zonas del electrodoméstico pueden presentar variaciones de temperatura, por lo que ubicar cada producto en el lugar adecuado favorece su conservación.

Otros errores que pueden aumentar el consumo de la nevera

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La ubicación de la nevera en la cocina también desempeña un papel importante. Situar el electrodoméstico donde reciba luz solar directa o cerca de fuentes de calor puede dificultar su proceso de refrigeración y aumentar el trabajo necesario para mantener una temperatura estable.

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De igual forma, el deterioro de los empaques de la puerta y la acumulación de suciedad en algunos de sus componentes pueden afectar el rendimiento general del equipo, haciendo que el sistema de refrigeración trabaje durante más tiempo para mantener la temperatura.

Cuando los alimentos sufren un deterioro prematuro debido a una conservación inadecuada, terminan siendo desechados. Esto puede representar un doble impacto económico: un mayor consumo de electricidad y una pérdida de dinero por el desperdicio de comida.

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