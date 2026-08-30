¿Sigues durmiendo con las mismas sábanas? Esta es la señal de que ya deberías cambiarlas

Cambiar las sábanas suele estar relacionado con la rutina de limpieza del hogar, pero existe otra pregunta que pocas personas se hacen: ¿cuándo es necesario reemplazarlas por completo? Lavar regularmente la ropa de cama ayuda a mantenerla limpia, pero con el paso del tiempo las fibras también pueden deteriorarse.

La referencia habitual sitúa la vida útil de unas sábanas entre dos y cinco años, aunque no existe un periodo exacto que funcione para todos los hogares. El tiempo que pueden mantenerse en buenas condiciones depende de factores como el material, la frecuencia de uso, la cantidad de lavados y la manera en que se cuidan.

Sábanas: estas señales indican que ya es momento de cambiarlas

Más allá de contar los años desde la compra, existen señales visibles que pueden ayudarte a determinar si tus sábanas ya cumplieron su ciclo. Una de las principales es el desgaste de la tela, especialmente cuando comienza a perder resistencia o aparecen zonas considerablemente más delgadas.

Publicidad

También puedes encontrar cambios en la apariencia y textura. La decoloración, el amarilleo, la aparición de pequeñas bolitas en la superficie o una textura menos uniforme son algunos de los indicios asociados al deterioro de las fibras.

Sigue leyendo: ¿Te duelen los pies después del trabajo? Esta receta puede ayudarte a aliviar el dolor

Publicidad

Esto significa que no necesariamente tienes que esperar a que se cumplan exactamente dos, tres o cinco años para tomar la decisión. Si unas sábanas presentan un desgaste evidente antes de ese periodo, su reemplazo puede ser necesario.

¿Lavar las sábanas con frecuencia hace que duren menos?

Sí puede influir, la limpieza frecuente es importante para mantener la ropa de cama en buenas condiciones de higiene, pero los lavados también someten las fibras a un proceso de desgaste.

La American Cleaning Institute recomienda lavar las sábanas una vez por semana para reducir la acumulación de sudor, aceites corporales, células muertas y otros residuos que quedan sobre la tela durante el descanso. Sin embargo, la frecuencia de lavado, junto con temperaturas elevadas o ciclos demasiado agresivos, puede acelerar el deterioro de algunos tejidos.

Además: ¿Lo estás poniendo mal? Esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico y hay una razón

Por eso, cuidar la forma en que lavas y secas tus sábanas puede ser determinante para prolongar su duración. Seguir las indicaciones de la etiqueta y evitar someterlas innecesariamente a temperaturas demasiado altas son algunas de las recomendaciones recogidas en las fuentes citadas.