Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
EMERGENCIA QUIDBÓ
MAMÁ AGREDE HIJO
TEMBLORES HOY

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Sigues durmiendo con las mismas sábanas? Esta es la señal de que ya deberías cambiarlas

¿Sigues durmiendo con las mismas sábanas? Esta es la señal de que ya deberías cambiarlas

¿Hace cuánto no cambias tus sábanas? Aunque parezcan estar bien, el desgaste puede indicar que ya llegó el momento de renovarlas.

sabanas-de-cama.jpg
¿Cuándo cambiar las sábanas de tu cama?
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Cambiar las sábanas suele estar relacionado con la rutina de limpieza del hogar, pero existe otra pregunta que pocas personas se hacen: ¿cuándo es necesario reemplazarlas por completo? Lavar regularmente la ropa de cama ayuda a mantenerla limpia, pero con el paso del tiempo las fibras también pueden deteriorarse.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La referencia habitual sitúa la vida útil de unas sábanas entre dos y cinco años, aunque no existe un periodo exacto que funcione para todos los hogares. El tiempo que pueden mantenerse en buenas condiciones depende de factores como el material, la frecuencia de uso, la cantidad de lavados y la manera en que se cuidan.

Últimas noticias

llaves-limpiadas-con-vinagre.jpg
Información de servicio

Vinagre sobre las llaves: para qué sirve y cómo usarlo para quitar suciedad

dos-rollos-papel-hijienico.jpg
Información de servicio

¿Lo estás poniendo mal? Esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico y hay una razón

Te puede interesar

Tres agüeros para proteger tu hogar y limpiar energías negativas este 31 de octubre
Sociedad

Tres agüeros para proteger tu hogar y limpiar energías negativas este 31 de octubre

Encuentra una gran variedad de productos para el hogar a precios muy cómodos en Tiendas D1
En Casa

Encuentra las mejores herramientas para el hogar en Tiendas D1 con precios desde $5.900

Sábanas: estas señales indican que ya es momento de cambiarlas

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Más allá de contar los años desde la compra, existen señales visibles que pueden ayudarte a determinar si tus sábanas ya cumplieron su ciclo. Una de las principales es el desgaste de la tela, especialmente cuando comienza a perder resistencia o aparecen zonas considerablemente más delgadas.

Publicidad

También puedes encontrar cambios en la apariencia y textura. La decoloración, el amarilleo, la aparición de pequeñas bolitas en la superficie o una textura menos uniforme son algunos de los indicios asociados al deterioro de las fibras.

Sigue leyendo: ¿Te duelen los pies después del trabajo? Esta receta puede ayudarte a aliviar el dolor

Publicidad

Esto significa que no necesariamente tienes que esperar a que se cumplan exactamente dos, tres o cinco años para tomar la decisión. Si unas sábanas presentan un desgaste evidente antes de ese periodo, su reemplazo puede ser necesario.

¿Lavar las sábanas con frecuencia hace que duren menos?

Sí puede influir, la limpieza frecuente es importante para mantener la ropa de cama en buenas condiciones de higiene, pero los lavados también someten las fibras a un proceso de desgaste.

La American Cleaning Institute recomienda lavar las sábanas una vez por semana para reducir la acumulación de sudor, aceites corporales, células muertas y otros residuos que quedan sobre la tela durante el descanso. Sin embargo, la frecuencia de lavado, junto con temperaturas elevadas o ciclos demasiado agresivos, puede acelerar el deterioro de algunos tejidos.

Además: ¿Lo estás poniendo mal? Esta es la forma correcta de colocar el papel higiénico y hay una razón

Por eso, cuidar la forma en que lavas y secas tus sábanas puede ser determinante para prolongar su duración. Seguir las indicaciones de la etiqueta y evitar someterlas innecesariamente a temperaturas demasiado altas son algunas de las recomendaciones recogidas en las fuentes citadas.

Publicidad

Lee también

Oración de pareja para que todo salga bien
Sociedad

Oración de pareja para fortalecer la relación y construir un hogar en armonía

Bogotá lanza internet gratis de 25 megas para 100.000 hogares
Información de servicio

Internet gratis en hogares de Bogotá: así puedes acceder sin pagar un solo peso

Relacionados

Consejos del hogar

Limpieza de hogar

Casa