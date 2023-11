Jessi Uribe destapa el mal recuerdo que le trae su canción Dulce pecado

En una entrevista exclusiva del reconocido cantante Jessi Uribe en Tardes Famosas con Jhon Carrero, el artista compartió la anécdota de una de sus canciones más icónicas y con la que se dio a conocer. Se trata de 'Dulce Pecado', que fue lanzada ya hace seis años y cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube.

Lo primero que aclaró Uribe es que esa canción no fue compuesta por él, sino por Hugo Marín, quien es la persona que está detrás de las letras de muchas de sus canciones, a quien le confía de cierta manera su carrera, ya que suele confiar en sus dotes de compositor.

Precisamente es allí donde viene el amargo recuerdo con esta canción, puesto que Marín la escribió y sabía que debía ser interpretada por Jessi, pero al momento de mostrársela a él no le gustó para nada. Según Jessi: “Yo había venido del mundo ranchero. Entonces me gustan los arreglos con violines, me gusta mucho lo que tenga que ver con mariachi. Cuando la escuché yo dije que quería algo más bonito, que llegara más al corazón”.

Esto manteniendo la idea que nos ha contado siempre de que en sus inicios la música popular no estaba en el radar, primero le apuntó a las baladas y se dio a conocer en concursos musicales, pero por cantar música norteña o ranchera, lo que le permitía jugar más con su voz.

Publicidad

Al fin y al cabo, resultó grabándola y fue el tema que le abrió todas las puertas en la música y que le permitió ganarse un puesto entre los artistas 'nuevos' de la música popular, encaminándolo a futuros grandes éxitos.

Por ahora Jessi Uribe está internacionalizando su carrera, grabando a dúo con nada más y nada menos que el 'Potrillo', Alejandro Fernández y anunciando un lanzamiento con Pepe Aguilar, apostándole a su gusto por la ranchera y la música mexicana.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: Manager de Alzate confiesa lo que siente: "Renuncio"