Mujeres a la Plancha abrieron concierto de Nodal con su cuota de música romántica

El gran concierto de Cristian Nodal comenzó con una explosión de emociones y recuerdos, gracias a las maravillosas artistas de Mujeres a la Plancha, quienes deleitaron al público con una selección de inolvidables baladas de los años 80. Diana Hoyos, Laura Mayolo, Laura de León, Diana Ángel y Adriana Botina se encargaron de interpretar temas emblemáticos como "Celos" de Daniela Romo, "Por qué me abandonaste" de Paloma San Basilio, y "Yo no te pido la luna" de Daniela Romo, "Él me mintió de Amanda Miguel", "Si no te hubieras ido", de Marco Antonio Solis, entre otros.

La audiencia no pudo contener la emoción y algunos asistentes gritaron y saltaron de alegría al escuchar estas hermosas melodías que evocan la juventud de muchos hogares e incluso de distintas generaciones que han crecido escuchando estos temas y que hacían parte de su día a día. Las talentosas artistas lograron transportar a los presentes a una época llena de sentimiento y romanticismo, dejando una huella imborrable en los corazones de todos los asistentes.

Tras esta cautivadora apertura, los animadores de La Kalle tomaron el escenario para mantener la euforia y la energía en alto. La atmósfera festiva se apoderó del lugar, preparando el terreno para el tan esperado concierto de Cristian Nodal.

El público, ansioso por seguir disfrutando de la velada, aguardaba con entusiasmo la llegada del reconocido cantante mexicano. Sin duda, esta noche prometía ser una inolvidable mezcla de emociones y talento, fusionando los clásicos de los 80 con la voz y el carisma de Cristian Nodal, creando una experiencia única para todos los presentes y en efecto, así lo fue.

