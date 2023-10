Paradize, el artista que hace homenaje a sus raices boricuas

El talentoso artista boricua Paradize presenta su más reciente trabajo discográfico, 'Salvajismo' un EP compuesto por 7 cautivadoras canciones. Este proyecto se nutre de la historia de vida de Paradize y las vicisitudes que ha superado en su camino hacia este punto culminante de su carrera artística. 'Salvajismo' reúne múltiples colaboraciones con renombrados músicos de la escena musical de Puerto Rico, un epicentro del género urbano a nivel global.

En esta producción, nos deleitaremos con la destreza de destacados artistas como ROBI, JC Karo, Brray, Jovaan, Omar Courtz, Lisux, Labia If, Einyel Boy, entre otros. Su participación en este álbum añade una dimensión especial, fusionando diversos géneros para crear una experiencia sonora única. 'Salvajismo' amalgama una variedad de ritmos sobre una sólida base de música urbana, resultando en una obra musical excepcional.

Paradize comenta con entusiasmo: "Todos deberían escuchar Salvajismo y no solo escucharlo, es súper importante que lo vean, para así darle la oportunidad a este concepto y lograr entenderlo. Se hizo con mucho amor y muchas, muchas ganas. Todo el que quiera conocer al paraíso, debe cachar 'Salvajismo'.

El EP incluye canciones memorables como "Nube" en colaboración con JC Karo, "No Le Bajes" junto a Brray, "NQQV", "LBs De Weed", "Krippy", y "Reza" con Lisux. Además, se destacan los esfuerzos de destacados productores como Joy Tucker, Lil Geniuz, Ache On The Beat, Labia lf, Avila WTF, Rish Uncle, JC Karo, Urban Goes Punk, Lil Swag y Yanyo The Secret Panda, quienes aportan su talento para dotar al trabajo discográfico de una firma única.

Publicidad

Una de las joyas de esta producción es, sin duda, 'Historial', una refrescante pieza de trap-rap que seguramente cautivará a todos los seguidores de Paradize. Este sencillo viene acompañado de un videoclip que estará disponible en el canal oficial de YouTube del artista puertorriqueño.

Paradize asegura: “Historial es uno de mis temas favoritos del EP, cada uno de los artistas que participaron dentro de la canción lograron impregnar esa fuerza que el tema necesitaba, tocando fibras en todas las personas que la escuchen”

De este modo, Paradize, una promesa respaldada por los sellos White Lion y Warner Music Latin, continúa expandiéndose en la industria musical actual. Se está consolidando como uno de los artistas revelación del año 2023 y se prepara para regalar más música a su fiel audiencia. Su talento sigue enriqueciendo el panorama musical actual.

Publicidad

Te puede interesar: Retóxicos capítulo 10: El reality completo