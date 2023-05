Tina Turner: las 10 canciones por las que se consideró la mejor artista de su época

Anna Mae Bullock, nacida en Tennessee (EE.UU.) para 1939; Tina Turner fue una carrera en la que logró sobreponerse al racismo y el machismo de una industria y una sociedad que luego la condenó al ostracismo.

Estas son las diez canciones que ilustran por qué recorrió uno de los caminos más tortuosos y triunfales de la historia de la música, diez canciones prendidas a una voluntad de hierro y a una garganta forjada en fuego.

1) "A Fool In Love": Lanzado en 1960, supuso su debut musical a nivel profesional, compartido como parte del dúo junto al que se convertiría en su marido, Ike & Tina Turner.

2) "It's Gonna Work Out Fine": Su segundo gran "hit" como pareja se convirtió además en el primero por el que Tina Turner recibió una nominación a los premios Grammy.

3) "River Deep – Mountain High": Impresionado por la fuerza de Tina. Con 21 músicos de sesión implicados y "unas 500.000 tomas" exigidas a la artista.

4) "Proud Mary": John Fogerty creó este tema para su banda, y con ella obtuvo uno de sus grandes éxitos.

5) "Nutbush City Limits": Escrita por ella misma, es un relato autobiográfico en el que regresa a su ciudad natal y a sus modestísimos orígenes.

6) "Private Dancer": En los años posteriores a su traumática ruptura, Tina comenzó a convertirse más en un recuerdo.

7) "What's Love Got to Do with It": Curioso que este tema pasó de mano en mano, hasta que Tina lo convirtió en su mayor éxito en EE.UU.

8) "We Don't Need Another Hero": Pese a los recelos de su entorno, Turner ansiaba conferirle a su música toques más roqueros.

9) "The Best": Una vez más, Turner tuve el acierto de versionar un corte que en su primera encarnación bajo la voz de Bonnie Tyler apenas tuvo trascendencia.

10) "Goldeneye": Con la melena más corta, una vez más demostró que no se la podía dar por olvidada.

