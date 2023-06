La novela entre Shakira y Piqué no termina, luego de que se conociera que el español ya dejó de compartir tiempo con sus hijos en Miami , teniendo en cuenta que había llegado a un acuerdo con la colombiana para pasar 10 días con los niños, sin embargo, compartió tan solo 4 días.

Así mismo, la prensa ha criticado al exjugador, señalando en redes sociales que se le veía pegado al celular, mientras compartía con sus hijos una comida en un restaurante de un hotel, en imágenes que se conocieron hace pocas horas.

Pues bien, la noticia más importante alrededor de esta expareja, tiene que ver con lo contado por la periodista Verónica Bastos, conductora del programa 'La mesa caliente', de la cadena Telemundo, quien sin dar muchos detalles indicó que Pique habría tenido un altercado con Tonino Mebarak, hermano de la cantante.

De acuerdo con Batos, Pique y Shakira tuvieron una acalorada discusión en Miami, la cual subió tanto de tono que el hermano de la barranquillera intervino para defenderla, esto habría pasado el mismo día en el que español llegó a territorio estadounidense.

La comunicadora dijo en el programa que: “La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión, supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana”.

Al parecer la Policía de Miami tuvo que intervenir para detener la pelea, sin embargo, no se tiene certeza de este suceso, por lo que son solo rumores: “Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe reporte policial y no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, aclaró la periodista.

