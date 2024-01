Aida Victoria Merlano arremete contra críticos de su relación con Westcol

Aida Victoria Merlano, reconocida influenciadora colombiana, cansada de las críticas hechas por la relación que lleva con el famoso streamer colombiano 'Westcol', tomó la decisión de defender su relación con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La reacción de la famosa creadora de contenidos, se dio luego de que una persona escribió en un post en X que, la imagen de "mujer empoderada" de Aida Victoria no combina con el tipo de persona que es su novio, pues el artista antioqueño se ha visto envuelto en medio de varias polémicas por las declaraciones que hace en sus ‘lives’ de Twitch.

En el trino publicado por Merlano se pueden leer algunas frases en donde habla de los logros en su vida y de las cualidades que la caracterizan.

“Inteligente porque a diferencia de ti no hablo desde el prejuicio como un ser sin raciocinio y empoderada, porque elijo siempre desde la libertad de saber que de un hombre no necesito ni plata, porque ya hice suficiente como para no tener que trabajar por el resto de mi vida; ni una cara linda para que pendejas como tu me validen”, escribió.

Posteriormente, Aida Victoria fue aún más criticada por las respuestas que dio y fue entonces que como contra respuesta decidió hacer un video explicando un poco más a fondo algunos detalles sobre su relación amorosa con el 'streamer'.

A lo largo de la carrera de 'Westcol', este ha sido señalado por hacer fuertes comentarios homofóbicos y machistas, lo que a Merlano parece no hacerle gracia, ya que él su momento reconoció sus errores y se habría disculpado en su momento . También aseguró que él no es un mal hombre, pues en suspasado ya había tenido relaciones tóxicas, y fue enfática en decir que esta no es una de ellas.

“Creo que uno, si tiene un humor pesado y muchas veces su humor se ha tergiversado, y dos, si ha hecho aseveraciones machistas y homofóbicas y se ha tenido que disculpar, ha tenido que aprender de sus errores, así como muchas personas evidentemente la c*%#ga en muchísimos momentos de su vida, pero como sus cag*#$das no son públicas no tienen a quien les señale precisamente esas cosas que en las que han desacertado”, dijo Merlano.

Ante esta situación, la influencer recibió algunos mensajes como muestra de respaldo, pero de igual manera hay quienes siguen con las críticas, diciendo que cuando el día en que se termine su relación, en ese momento se dará cuenta y “abrirá los ojos”.

