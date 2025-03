Ana del Castillo denuncia fuertes amenazas por empresaria tras cancelación de su concierto

Ana del Castillo , una de las voces más destacadas del vallenato en la actualidad, se encuentra en el centro de la controversia tras denunciar que fue amenazada de muerte por Berenice, la empresaria encargada de un concierto en Valencia, Córdoba, en el que estaba programada para cantar.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó los motivos de su ausencia en el evento y rechazó las acusaciones en su contra.

Según su versión, el incumplimiento no fue intencional, sino el resultado de un problema mecánico con el bus en el que se desplazaba junto a su equipo de trabajo.

De acuerdo con la artista, la noche del 1 de marzo se encontraba en camino a Valencia después de haber cumplido con dos presentaciones en Barranquilla : la primera en La Batalla de las Flores, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., y la segunda en El Cofrecito, donde cantó entre las 5:30 p.m. y las 6:30 p.m.

Sin embargo, cuando ya estaba en carretera, el bus en el que viajaba sufrió una avería cerca de una estación de gasolina alrededor de las 11:00 p.m.

"Le mandamos la ubicación y le pedimos que tuviera piedad de nosotros, pero no nos dio ninguna solución. En cambio, nos amenazó de muerte a mí y a mi equipo ", relató Del Castillo en sus redes sociales.

Pese a los inconvenientes, lograron conseguir otro bus a las 2:00 a.m., aunque habrían llegado al destino entre las 6:00 y 7:00 a.m. Para ese momento, la empresaria ya había cancelado la presentación, argumentando que el retraso no era aceptable.

Por su parte, la organizadora del evento publicó un video en el que acusó a la cantante de faltar a su compromiso por estar en estado de embriaguez.

"Me llamó su mánager a las 11 de la noche y me dijo que estaban varados en Sahagún , pero luego nos enteramos de que ella estaba en Barranquilla borracha", afirmó Berenice.

Frente a estas declaraciones, Ana del Castillo desmintió categóricamente la versión y rechazó el comunicado en el que se la señala de irresponsable y de estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

"Me parece una falta de respeto que quieran dañar mi imagen de esa manera", expresó.

Para intentar enmendar la situación, la artista aseguró que ofreció presentarse gratuitamente en otra fecha, pero según su versión, la empresaria rechazó la propuesta y continuó con las amenazas.

El conflicto ha generado reacciones divididas entre los seguidores de la cantante y los asistentes al evento , quienes lamentaron la cancelación del show.

Mientras tanto, Ana del Castillo asegura contar con pruebas, incluyendo grabaciones de videollamadas, que respaldarían su denuncia.

