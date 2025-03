Entre lágrimas Greeicy anuncia que 'cancela' todo por maternidad: "Hubiera querido estar"

La maternidad es una experiencia llena de alegrías, pero también de desafíos, y Greeicy Rendón quiso compartir con sus seguidores cómo ha sido para ella equilibrar su carrera musical con su rol de madre.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista caleña se mostró sin maquillaje y visiblemente conmovida, confesando lo difícil que le resulta estar lejos de su hijo Kai debido a sus compromisos profesionales.

"Cancelo todo. He estado varios días fuera por mis conciertos y no pude ver a Kai por mucho tiempo. Me siento con culpa maternal", expresó la cantante con la voz entrecortada. Tras su regreso a casa, Greeicy tomó la decisión de cancelar algunos de sus planes para dedicar tiempo a su pequeño.

"Necesito estar con él y sé que todo es importante, pero las prioridades son claras", agregó, dejando en evidencia su profundo amor por su hijo.

Rendón, quien ha construido una exitosa carrera en la música y el entretenimiento, destacó que a pesar de la agitación de su agenda, se siente afortunada por contar con una red de apoyo que le permite continuar persiguiendo sus sueños.

Sin embargo, también re conoció que, como muchas madres trabajadoras, enfrenta una constante lucha emocional al dividirse entre su carrera y su familia. "Es algo muy personal y muy maternal, y creo que muchas mamás pueden entenderme", reflexionó.

Uno de los momentos que más la afectó recientemente fue perderse un hito en la vida de su hijo:

"La semana pasada hizo popó en la bacinilla por primera vez. Suena chistoso, pero hubiese querido estar ahí ". Aunque estuvo presente por videollamada en ese instante, no fue lo mismo que experimentarlo en persona.

Este tipo de situaciones generan en ella un torbellino de emociones, donde la felicidad por cumplir sus sueños se mezcla con la tristeza de no estar presente en todos los momentos de crecimiento de su pequeño.

Greeicy concluyó su mensaje entre lágrimas, reiterando el vaivén de sentimientos que la acompaña en esta etapa de su vida . "Estoy en un momento muy satisfactorio, lleno de momentos únicos que no se repiten", dijo.

Su testimonio ha resonado profundamente entre sus seguidores, especialmente en aquellas madres que comparten su dilema.

Las palabras de Greeicy reflejan una realidad que muchas madres viven a diario: la dificultad de equilibrar la maternidad con sus sueños y aspiraciones.

Su sinceridad ha generado un impacto positivo en su comunidad, recordando que, a pesar de los desafíos, es posible encontrar un balance entre la vida profesional y el amor incondicional hacia los hijos.

