Errores de ortografía en placa del 'Bordillo de Shakira' causan polémica en redes sociales

El 'Bordillo de Shakira' sigue dando de qué hablar en Barranquilla. Lo que comenzó como una simple foto de la artista en la Guacherna terminó convirtiéndose en un nuevo atractivo turístico , con ubicación en Google Maps y decenas de personas visitándolo a diario. Sin embargo, la placa conmemorativa instalada en el lugar ha llamado la atención por razones muy diferentes: los errores ortográficos que presenta.

El mensaje grabado en la placa dice: "Shakira Mebarak, icono importante de Colombia a nivel mundial, que disfruto el dia de la guacherna (22 de febrero de 2025). Aquí en el bordillo donde se sento para sentirse más Barranquillera y demostrarle a él mundo con su humildad y su amor por el carnaval de Barranquilla 'Quien lo vive es quien lo goza', por eso lo hemos denominado el bordillo de shakira" (sic).

A simple vista, los errores saltan a la vista. "Disfruto" debería llevar tilde en la "ó" para indicar que está en pasado, "sento" también necesita tilde en la "ó" por la misma razón. "Icono" debería escribirse con tilde en la "í", ya que es una palabra esdrújula, mientras que "él mundo" es un claro error, ya que el artículo "el" no lleva tilde.

Además, "barranquillera" aparece con mayúscula inicial sin justificación y el propio nombre de Shakira está en minúsculas al final del texto. A esto se suman otros detalles de puntuación y redacción que han sido objeto de burlas en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Lástima la redacción y los errores gramaticales al no saber usar las tildes, puntos y las comas. Hasta con IA pudieron revisar el texto antes de imprimirlo", comentó un usuario en redes. Otro mensaje decía: "Qué vergüenza una placa conmemorativa con tantas fallas. Esto no lo revisó nadie antes de instalarlo".

¿Dónde está el Bordillo de Shakira?

Ubicado en el barrio Boston, en la calle 63 #45-64, el bordillo ya es una parada obligada para quienes visitan la ciudad y quieren recrear la icónica foto de Shakira durante la Guacherna.

A pesar de las críticas, la placa sigue en su lugar y las autoridades locales no han hecho ningún pronunciamiento sobre una posible corrección o reemplazo del texto.

Mientras tanto, las redes continúan llenándose de fotos y comentarios sobre el 'Bordillo de Shakira', un lugar que, aunque improvisado, ya forma parte de la cultura barranquillera. Eso sí, con errores de ortografía incluidos.

